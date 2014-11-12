ایزدیار ابراهیمی - کارشناس ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان مجری فیلترهای نانو الیافی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با استفاده از ترکیب مواد جدید و بازیافتی موفق به تولید غشاء نانو الیاف خود ساپورت با ویژگی استحکامی بالا، قدرت لود کردن انواع مواد معدنی و آلی فلزی و همچنین قابلیت ایجاد تخلخل در سطح الیاف شدیم.

وی عنوان کرد: با استفاده از مواد بازیافتی بسیار ارزان قیمت و به کارگیری روش الکتروریسی، نمونه هایی از غشاء های نانو فیلتراسیون با قابلیت جداسازی آلاینده های رنگی از پساب های صنعتی را تولید کردیم.

ابراهیمی با بیان اینکه نمونه غشاء تولید شده به راحتی توسط کاتر،قیچی،لیزر، پانچ به شکل دلخواه برش می خورد، خاطر نشان کرد: این نانوفیلترها جهت کاربرد در فیلتراسیون مایعات است.

وی با بیان اینکه برای تولید فیلترهای سرنگی غشاء مربوطه به صورت دایره ای به قطر 35 میلیمتر برش می خورد، اذعان داشت: با استفاده از این غشا در صنایع شیرین سازی آب، تصفیه پساب ها و در انواع غشاء های صنایع شیمیایی و پتروشیمی، دارویی، بیوتکنولوژی، صنایع غذایی، نساجی و رنگ سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در خصوص مزیت های این طرح توضیح داد و گفت: بدون نیاز به تجهیزات و مواد وارداتی می توان مواد بازیافتی ارزان قیمت را به غشاء های (High-tech ) تبدیل کرد. همچنین نسبت به سیستم های مشابه با راندمان بالاتر به تصفیه مایعات با مصرف انرژی کمتر می پردازد.