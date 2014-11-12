ميزبانی خوزستان از اجلاس سراسری نماز افتخاری برای استان است

حجت الاسلام محمد حسین بلك در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان با دارا بودن ظرفیت بالای فرهنگی، امسال دارای افتخاراتی بود كه از جمله آنها می توان به برگزاری اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی اشاره كرد.

وی افزود: در همین راستا و در ادامه این افتخارات، استان خوزستان در اوایل دی ماه سال جاری افتخار میزبانی بیست و سومین اجلاس سراسری نماز را بر عهده دارد.

مدیركل تبلیغات اسلامی خوزستان اظهار كرد: این اجلاس به منظور توسعه و اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ نماز و انجام فعالیت های پژوهشی، یافتن راهكارهای به روز و مناسب برای امر توسعه و فراگیری هر چه بیشتر امر نماز به عنوان عالی ترین آموزه دینی ما مطرح است.

حجت الاسلام بلك عنوان كرد: حضور شخصیت های ارزشمند در استان خوزستان و تبیین مطالب، همچنین استفاده از مقالات پژوهشی محققان و پژوهشگران به بار محتوایی و معنوی این اجلاس اضافه می كند.

وی ادامه داد: برگزاری این اجلاس در استان خوزستان با جلسه ای كه استاندار خوزستان و هیئت همراه وی در مركز كشور داشتند، مطرح شد و متعاقبا در جلسه ای كه با حضور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار خوزستان و مدیران دستگاه های فرهنگی استان برگزار شد برنامه ریزی های لازم صورت گرفته و می توان از آمادگی استان برای اجرای این اجلاس خبر داد.

مدیركل تبلیغات اسلامی خوزستان بیان كرد: مكان برگزاری، تمهیدات مقدماتی و حین اجرای اجلاس و همچنین فعالیت های قبل و بعد اجرا در سطح استان با مدیریت معاون منابع انسانی استانداری خوزستان با نظم خاصی در حال ساماندهی و پیگیری است.

حجت الاسلام بلك تصریح كرد: توجه خاص به نمازخانه ها و مساجد و در نظر گرفتن تمهیداتی برای ارتقای سطح كیفی و كمی آنها و اهتمام به دو مقوله مهم دانش آموزی و دانشجویی در این اجلاس به این منظور كه بتوان به طور پررنگ تری این فرهنگ تعالی بخش اسلام را در این مراكز ارئه داد، از اهداف این اجلاس است.

وی بیان كرد: سازمان تبلیغات اسلامی در مركز كشور عهده دار كمیته علمی پژوهشی این اجلاس است كه براساس آخرین اطلاعات دریافتی تا كنون حدود 200 مقاله به دبیرخانه اجلاس برای شركت در فراخوان مقاله این اجلاس ارسال شده است.

مدیركل تبلیغات اسلامی خوزستان عنوان كرد: از همه فرهیختگان، دانشمندان، دانشجویان و حوزویان استان دعوت می كنم به فراخوان مقاله نویسی اجلاس كه در سراسر كشور مطرح شده است پاسخ مثبت علمی داده تا خوزستان به عنوان میزبان اجلاس مقالات برگزیده و برتری را ارائه دهد.

حجت الاسلام بلك افزود: طبق فراخوان اعلام شده مهلت اولیه ارسال آثار تا پایان آبان ماه عنوان شده اما ما به دنبال تمدید این مهلت برای شركت بیشتر علاقه مندان در این فراخوان هستیم كه در صورت تائید مركز به اطلاع می رسانیم.

وی اظهار كرد: داوری این مقالات در ستادی كه به همین منظور در مركز تشكیل شده انجام می شود و مقالات برگزیده در زمان برگزاری اجلاس ارائه و معرفی می شوند.

مدیركل تبلیغات اسلامی خوزستان از پیش بینی برنامه هایی در راستای برگزاری این اجلاس در استان با همكاری معاون منابع انسانی استانداری خوزستان و اداره كل تبلیغات اسلامی استان خبر داد كه متعاقبا در آینده به اطلاع علاقه مندان می رسد.