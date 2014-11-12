ثبت و مستندسازی تجربيات مديران بهترين امكان براي برنامه ريزی بهتر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیر صالحی شامگاه سه شنبه در کارگاه آموزشی مستند سازی تجارب مدیران استان کردستان اظهار داشت: دانش به دو دسته تقسیم می‌ شود که یک گروه مانند قوانین آشکار و گروه دیگر نامرئی است.

وی با اشاره به اينكه، ثبت و مستندسازي تجربيات مديران بهترين امكان براي برنامه ريزي بهتر است، افزود: یکی دیگر از اهداف برگزاری این دوره حفظ دارایی ‌های مکرر و سرمایه ‌های مهم ملی یعنی تجربیات مدیران است.

مدیر کل دفتر پژوهش ‌های کاربردی مرکز آموزش ‌های مدیریت دولتی کشور بیان کرد: همچنین یکی از مهم ‌ترین دستاوردهای مورد انتظار در پایان این دوره آموزشی آشنایی مدیران با فنون ثبت و نگارش تجربیات خود برای استفاده در یادگیری سازمانی است.

امیر صالحی یادآور شد: مستند سازی تجربیات مدیران در اصل یکی از اهداف اصلی آن توجه بیشتر به سرمایه های انسانی است.

وی ادامه داد: در مرحله نخست این طرح که طی سال‌ های گذشته برگزار شده 500 مدیر اقدام به ثبت تجارب خود کرده اند.

مدیر کل دفتر پژوهش ‌های کاربردی مرکز آموزش ‌های مدیریت دولتی کشور گفت: متاسفانه بیش از 80 درصد این موارد ثبت شده تنها پر کردن فرم‌ های رزومه بوده و با بررسی آنها به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی آشنایی مدیران با نحوه نگارش ثبت تجربیات است.

امیر صالحی اظهار داشت: خوشبختانه 13 استان برای اجرای این کارگاه آموزشی اعلام آمادگی کرده اند و در نهایت برای اجرای این طرح با 10 استان قرارداد منعقد شده است.

وی افزود: کار مستند سازی در دو فاز مسئولان و مدیران کل کشور انجام می شود.

مدیر کل دفتر پژوهش ‌های کاربردی مرکز آموزش ‌های مدیریت دولتی کشور بیان کرد: یکی دیگر از اهداف اجرایی این طرح ضرورت ثبت تجربیات مدیران از نگاه بانک جهانی است و از نظر این سازمان جهانی ثروت ملت‌ ها به سه دسته تقسیم می ‌شود.

امیر صالحی یادآور شد: سرمایه ‌های طبیعی، تولید شده و ناملموس یا انسانی سه دسته اين سرمايه ها هستند.

وی گفت: هدف اصلی از برگزاری این دوره توجه به بخش سوم یعنی سرمایه‌ های انسانی است.

مدیر کل دفتر پژوهش ‌های کاربردی مرکز آموزش ‌های مدیریت دولتی کشور افزود: انتظار می رود با برگزاری این دوره آموزشی در آینده نزدیک شاهد تحول در حوزه مدیریتی باشیم.