به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ پس از انتخاب روز دوم آذرماه برای برگزاری دربی تهران، روز گذشته برنامههای جام حذفی را در حالی اعلام کرد که استقلال و پرسپولیس در مرحله یکچهارم نهایی این مسابقات، روز پنجشنبه (هفتم آذرماه) به مصاف حریفان خود میروند.
مهدی تاج در خصوص اینکه چرا این دو تیم چهار روز بعد از دربی به اصفهان و کرمان برای برگزاری این دیدار سفر کنند، اینگونه توضیح داد: پیش از آغاز لیگ چهاردهم، ما یک برنامه یک ساله ارائه کردیم که یک دستاورد مطلوب در این برنامه همه مسابقات تا پایان لیگ اعلام شده بود.
وی در مورد عقب افتادن دو روزه دربی، تصریح کرد: برگزاری بازی در فیفادی که طی قوانین فدراسیون جهانی 10 روز شده، از حقوق تیمهای ملی سراسر دنیاست و هیچ ایرادی هم از سرمربی تیم ملی نمیتوان گرفت که چرا در این روزها اردوی آمادگیسازی برگزار میکنید. البته اگر بازی ایران و کرهجنوبی در آخرین روز فیفادی یعنی 27 آبان ماه برگزار نمیشد، زمان دربی را تغییر نمیدادیم.
رئیس سازمان لیگ این موضوع را اینگونه توضیح داد: اگر بازی ایران و کرهجنوبی 25 آبانماه برگزار میشد، زمان دربی تغییر نمیکرد زیرا تیمها فرصت آمادهسازی داشتند؛ ضمن اینکه ما نمیدانستیم چه بازیکنانی قرار است به تیم ملی دعوت شوند و به خاطر همین مسائل، یک ملاحظاتی را در نظر گرفتیم.
وی که با رادیو ورزش گفتگو میکرد، با اشاره به حضور شش بازیکن استقلال در تیم ملی، یادآور شد: بازی ایران و کرهجنوبی 9 شب به پایان میرسد، فردای آن روز بازیکنان باید ریکاوری کنند و اگر بازی 30 آبان ماه بود، نفرات ملیپوش روز 29 آبان تنها میتوانستند در تمرینات شرکت کنند که آن هم ممکن بود یک تمرین سبک قبل از مسابقه باشد؛ این یعنی حضور نیافتن نفرات در برنامههای آمادهسازی تیم.
تاج اضافه کرد: اگر بازی را میخواستیم هفتم آذر ماه برگزار کنیم، اعتراض پرسپولیسیها به حق بود زیرا آنها به سیرجان میرفتند و ممکن بود بازیکنانشان مصدوم شوند، به همین دلیل پس از تفاهم و تعامل با مسئولان دو باشگاه، زمان دوم آذرماه برای برگزاری دربی و ششم آذرماه برای انجام مسابقات جام حذفی در نظر گرفته شد که هر دو باشگاه این موضوع را پذیرفتند.
وی با اشاره به اینکه به خاطر شرایط خاص امسال لیگ، حتی نمیتوانستیم زمان یک بازی را تغییر دهیم، خاطرنشان کرد: چارهای نبود و خود مسئولان دو باشگاه پرسپولیس هم وقتی برنامه را دیدند با برگزاری آن موافقت کردند. اگر استقلال و پرسپولیس ببرند، یک دربی دیگر هم در زمان مشخص شده برگزار میشود.
رئیس سازمان لیگ در مورد اینکه چرا بازیکنانی که کارت پایان خدمتشان باطل شده، باید در تیمهای لیگ برتری بازی کنند و چرا به تیمهای دسته اولی نرفتهاند، اظهار داشت: دیروز هم یک بازیکن کتبا به سازمان لیگ در این خصوص شکایت کرد. قرار است روز شنبه جلسهای با اعضای کمیسیون اصل 90، نظام وظیفه، ستاد کل و سازمان لیگ با همین محور برگزار شود تا به این وضعیت رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه در این موضوع برخی باشگاهها بسیار متضرر شدند، ادامه داد: ما خیلی خویشتن داری کردیم که برخی از عزیزان به خاطر این تخلف، دچار برخوردهای نظامی و مجرمانه نشوند. ما فرض را بر این گذاشتیم که آنها اغفال شده اند و به شکلی میخواهیم موضوع را تدبیر کنیم زیرا محور این بحث فعلا سازمان لیگ است. اینکه برخی بازیکنان به تراکتور و ملوان و برخی دیگر به فجر نیروی زمینی رفتند، محل اعتراض برای تیمهای دسته اولی و لیگ برتری ایجاد شده ولی ما در تلاشیم مکانیزمی را فراهم کنیم تا به این موضوع به شکل بهتری رسیدگی شود اما همه عوامل در اختیارمان نیست.
تاج همچنین گفت: متاسفانه بازیکن پولش را گرفته، خارجش را رفته و امروز طلبکار است و علیه سازمان لیگ هم مصاحبه میکند. ما تا به امروز خویشتن داری کردیم و تلاش کردیم بعضی از اتفاقات که آنها را نمیپسندیم، رخ ندهد. ما در تلاشیم که این مشکل را به شکل منطقی حل کنیم.