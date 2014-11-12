شهرداری تبریز به دنبال پیروزی بر میزان خراسان

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های هفته دوم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور امروز چهارشنبه ۲۱ آبان با شش دیدار پیگیری می شود و طی آن در یکی از این دیدارها تیم شهرداری تبریز در خانه خود از تیم میزان خراسان پذیرایی می کند.

شهرداری بازی هفته اول خود را در گنبد برابر تیم تعاون این شهر به پیروزی سه بر یک رسید و تیم میزان نیز در مشهد مقدس سه بر صفر از سد دیگر تیم گنبدی یعنی بازرگانی جواهری این شهر به برتری دست یافت. اکنون دو تیم سه امتیازی این گروه در تبریز دیداری مهم را برابر یکدیگر به نمایش خواهند گذاشت که با توجه به شرایط دو تیم، تیم پیروز می تواند شرایط خود در جدول را بهتر کند.

شهرداری تبریز در بازی اول خود در سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور برابر تیم تعاون گنبد از سعید مصطفی وند، محمد حسن صنوبری، بهرام فرید، علی سجادی، میکائیل تاجر، علیرضا بهبودی و مهدی مرندی به عنوان بازیکنان آغاز کننده، بهره برده بود و به نظر نمی رسد از سوی عادل بناکار در بازی امروز به غیر از جابجایی یک بازیکن، تغییر دیگری در ترکیب این تیم ایجاد شود.

بناکار: به دنبال دومین برد متوالی هستیم

سرمربی تیم والیبال شهرداری تبریز گفت: در بازی اول کار سختی برابر تیم تعاون گنبد پیش رو داشتیم اما خوشحالم که توانستیم سه امتیاز کامل این بازی بیرون از خانه را کسب کنیم.

عادل بناکار ادامه داد: در بازی هفته دوم هم به دنبال این هستیم که دومین پیروزی خود را به دست بیاوریم و در جدول جایگاه خوبی به خود اختصاص دهیم.

وی گفت: امیدواریم در این بازی خانگی تماشاگران به سالن بیایند و تیم شهرداری را مورد حمایت قرار دهند تا بازیکنان نیز با تشویق آنها عملکرد مطلوب تری داشته و تیم به نتیجه دلخواه دست پیدا کند.

دیدار تیم های شهرداری تبریز و میزان خراسان از چارچوب بازی های هفته دوم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۷ امروز در سالن شهید اقدمی تبریز برگزار می شود.