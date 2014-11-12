سید محسن پورتقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نبود زمین مناسب گلف در استان یک مشکل قدیمی است، ابراز کرد: برای حل مشکل زمین مناسب این رشته ورزشی و آمادگی در مسابقات کشوری، فعالیت را محدودتر کرده و برای رسیدن به تصور بازیکنان از زمین واقعی، در زمین فوتبال آموزش های اولیه و تمرین را انجام می دهیم.

وی عنوان کرد: یک زمین گلف استاندارد باید ۶۰ هکتار چمن به همراه پستی و بلندی های طبیعی داشته باشد که به علت در اختیار نبودن چنین زمینی در مجموعه ورزشی ثامن یک زمین خاکی سه هکتاری برای تمرین قبل از مسابقات در فضای باز پیش بینی کرده ایم.

رئیس هیئت گلف خراسان رضوی با بیان اینکه ماکتی از زمین چمن روی این زمین خاکی پیاده کرده ایم، ابراز کرد: برای آمادگی و آشنایی بازیکنان روی این زمین کارهای تاکتیکی انجام می دهیم و این مسئله نبود زمین واقعی گلف را تا حدودی حل کرده است.

عدم توانایی برای شرکت در مسابقات رفت و برگشت

وی تصریح کرد: نبود زمین گلف واقعی در استان موجب شده که خراسان رضوی نتواند در مسابقات لیگ رفت و برگشت شرکت کند اما در مسابقات قهرمانی کشور هم در آقایان و هم در بانوان شرکت کرده ایم.

پورتقی عنوان کرد: به علت عدم امکانات و زمین مناسب گلف در استان ورزشکاران رغبت چندانی به این ورزش نداشته و هیئت هم نمی تواند ورزشکار جدیدی بدون زمین گلف واقعی تربیت کند.

رئیس هیئت گلف خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر در مجموع ۱۶ نفر آقا و خانم یعنی به اندازه دو تیم در این رشته ورزشی در استان ورزشکار داریم.

پور تقی با بیان اینکه در حال حاضر رتبه گلف خراسان رضوی در کشور بین پنجم تا دهم است، افزود: استان ها و تیم هایی که زمین دارند معمولا در رتبه های برتر کشور قرار می گیرند.

جایگاه برتر خراسان رضوی در رشته مینی گلف

رئیس هیئت گلف خراسان رضوی با اشاره به ورزش مینی گلف ادامه داد: این رشته که مقدمات رشته گلف محسوب شده در ابعاد محدودتر و ضربه های کوتاه تر انجام می شود و برخلاف گلف در استان جایگاه خوبی دارد.

پورتقی ابراز کرد: خراسان رضوی از نظر امکانات در رشته مینی گلف در کشور حرف اول را می زند.

وی افزود: ما دو تا زمین چمن مصنوعی کامل و در حد خیلی خوب در رشته مینی گلف در پارک ملت و هتل ثامن و همچنین دو زمین آموزشی یکی سیمانی و دیگری پیش ساخته قابل حمل و نقل در استان داریم.

میزبانی خراسان رضوی در مسابقات انتخابی تیم ملی

پورتقی با بیان اینکه برخلاف گلف که به علت عدم امکانات پیشرفت خوبی در استان نداشته در مینی گلف خیلی خوب کار کرده ایم، گفت: در مینی گلف در کشور جزو تیم های برتر محسوب می شویم.

وی با بیان اینکه در مینی گلف ورزشکاران خوبی داریم، عنوان کرد: در مینی گلف در سال های ۸۹ و ۹۰ از استان نمایندگانی در تیم ملی داشتیم و در حال حاضر هم حدود ۱۰۰ ورزشکار فعال در این رشته در استان داریم.

رئیس هیئت گلف خراسان رضوی با بیان اینکه هم اکنون هم در حال رایزنی برای برگزاری مسابقات مینی گلف انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور در آذر ماه هستیم، تاکید کرد: برای میزبانی برگزاری این مسابقات نیاز به یاری اسپانسر ها داریم.

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