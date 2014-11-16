به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش که در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده بود با تاکید بر اینکه همه مردم باید از تیم ملی حمایت کنند گفت: مردم به هر طریقی که می توانند باید از تیم ملی کشورشان حمایت کنند.

وی که قرعه کشی برندگان حمایت از تیم ملی را انجام می داد گفت: مردم از طریق خرید فیلم های مستند تمرینات و اردوهای تیم ملی و یا ارسال پیامک حمایتی می توانند به بازیکنان انگیزه دهند تا در مسابقات جام ملت های آسیا به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند.

در این برنامه تلویزیونی مجری برنامه بارها از مردم خواست با ارسال عدد 2 به شماره پیامک 9099 به حمایت از تیم ملی بپردازند و از همین طریق فیلم مستند اردوها و بازیهای تیم ملی را دریافت کنند که کی روش هم از این اقدام حمایت و تاکید کرد که هزینه این پیامک ها برای اردو و بازیهای تیم ملی صورت خواهد گرفت.

