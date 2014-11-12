به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلالی پور سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور هیئت تجاری ترکیه در کرمان گفت: نشست مشترک اعضاء اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی کرمان با هیئت تجاری ترکیه امروز سه شنبه در کرمان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست حدود ۵۰ نفر از تجار و باغداران و دست اندرکاران صنایع غذایی و خشکبار حضور داشتند و صحبت های خوبی بین تجار ایرانی و ترکی در استان کرمان اتفاق افتاد و قرار بر تداوم این ارتباط شد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان ابراز داشت: ما می توانیم با ترکیه در زمینه صدور محصولات آبی به ویژه خشکبار به کشورهای CIS (کشورهای مستقل مشترک المنافع)، حاشیه خلیج فارس و اروپایی همکاری مشترک داشته باشیم

وی گفت: در تولید در بعضی از محصولات مانند کشمش و انجیر ترکیه از ما بهتر است چرا که قیمت پایین تر و باغات منظم تری دارد؛ اما در زمینه پسته ایران سرآمد بوده و آنها حداکثر پنج تا ۱۰ درصد میزان تولید ما را دارند.

عمده بازار پسته در دستان ایران

رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اذعان به این نکته که عمده بازار پسته در دست ایران است، افزود: بنابرین می توانیم در زمینه محصولات گفته شده کار مشترک انجام دهیم.

وی به حضور سه روزه هیئت تجاری ترکی در استان کرمان اشاره کرد و افزود: این هیئت نخستین روز در شهر کرمان حضور داشته و در دومین روز سفر خود راهی سیرجان و در آخرین روز سفرشان عازم رفسنجان می شوند.

جلال پور با اشاره به اینکه هیئت تجاری ترکیه روز پنجشنبه استان کرمان را ترک خواهد کرد، یادآور شد: این هیئت در مدت حضور خود در کرمان از باغات، بخش کشاورزی و بخش های صنعتی استان بازدید می کند.