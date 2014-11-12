گسترشی ها به دنبال حضور در تراکتورسازی/ یک بازیکن جدید به جمع سرخپوشان ملحق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور بازیکنانی نظیر سینا عشوری، شجاع خلیل زاده و علی حمودی در تیم تراکتورسازی تبریز، دیروز مهرداد بایرامی مهاجم نیمکت نشین تیم گسترش فولاد نیز به جمع سرخپوشان تبریزی پیوست تا در عرض چند روز گذشته، چهره های جدید زیادی در تمرینات تراکتوری ها دیده شوند.

به دنبال حضور این چهار بازیکن جدید در تیم تراکتورسازی، اکنون شنیده ها حکایت از این دارد که دو بازیکن دیگر از جمع آبی پوشان گسترش فولاد قصد حضور در تیم تراکتورسازی را دارند که البته این انتقال منوط به نظر مستقیم رسول خطیبی خواهد داشت.

خطیبی: تیم را برای نیم فصل دوم تقویت می کنیم

در این خصوص رسول خطیبی سرمربی تیم تراکتورسازی به خبرنگار مهر گفت: ما بعد از اینکه چهار بازیکن جدید به خدمت گرفته ایم، احتمال دارد که یک بازیکن دیگر هم جذب کنیم.

وی ادامه داد: به دنبال پوشش دادن نقاط ضعف تیم تراکتورسازی هستیم تا در نیم فصل دوم با توانی مضاعف در مسابقات لیگ برتر و همچنین در ادامه رقابت های جام حذفی ظاهر شویم.

گفتنی است تا امروز چهارشنبه حضور بازیکنانی نظیر سینا عشوری، شجاع خلیل زاده، علی حمودی و مهرداد بایرامی در تیم تراکتورسازی محرز شده و جدایی محمد ابراهیمی مهاجم افت کرده و اغلب نیمکت نشین نیز از این تیم قطعی شده است. ابراهیمی پس از جدایی بایرامی از گسترش فولاد، به جمع آبی پوشان پیوست تا به نوعی جابجایی دو مهاجم نیمکت نشین در دو تیم همشهری صورت بگیرد.

گفته می شود یکی دیگر از بازیکنان جوان و بومی تیم گسترش فولاد نیز هوای حضور در تیم تراکتورسازی را در سر دارد و از این رو قصد دارد تا با تدارک دیدن مدارک اعزام به خدمت، به عنوان سرباز به عضویت سرخپوشان تبریزی دربیاید.

همچنین غیر از بازیکن مذکور که در پست هافبک بازی می کند، از جابر انصاری نیز به عنوان یکی دیگر از بازیکنانی نام برده می شود که پیوستنش به تراکتورسازی چندان غیر محتمل نیست.

دست و دلبازی های ظاهری کمالوند

در این میان اما مصاحبه فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد در ارتباط با حضور بازیکنان گسترش فولاد در تراکتورسازی نیز در نوع خود جالب توجه است. کمالوند گفته که "ما بایرامی را برای تقویت تیم تراکتورسازی به این تیم داده ایم" اما حضور مهاجم اردبیلی و کم تجربه آبی های تبریز در جمع تراکتوری ها در شرایطی است که این بازیکن در فصل جاری و بخصوص در بازی های مهم به یک مهاجم بی آزار برای حریفان تبدیل شده و بر این اساس بیشتر دقایق بازی های پر اهمیت تیمش از جمله بازی با پرسپولیس و فولاد خوزستان را از روی نیمکت نظاره گر بوده است. این نشان می دهد که کمالوند از عملکرد بایرامی مهاجم که در طول یک نیم فصل تنها دو گل زده، رضایت چندانی نداشته اما با وجود این شرایط نامطلوب و حتی به قیمت نیمکت نشین شدن این بازیکن، مخالف رفتن او از بنیان دیزل بوده است. در عین حال به نظر می رسد که تصمیم به جدایی مهرداد بایرامی از گسترش فولاد از هفته ها پیش از سوی این بازیکن اتخاذ شده بود و حضور او در تراکتورسازی ربطی به دست و دلبازی های ظاهری و حمایت های رسانه ای شده کمالوند هم نداشته است.