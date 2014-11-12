حجت الاسلام والمسلمین میثم امرودی در حاشیه بازدید از غرفه مهر در بیستمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات با اشاره به انتقاداتی که به عملکرد معاونت اجتماعی شهرداری میشود، گفت: هر کسی که کار کند، مورد نقد قرار میگیرد؛ به جز آیات الهی، هر کاری محاسن و معایبی دارد و عدهای نیز تنها نقدها را میبینند و معایب را بررسی میکنند و این نشان از کار نکردن در این بخش نیست.
وی ادامه داد: هر شخص با انصافی قبول دارد که تغییرات قابل توجهی در شهر تهران ایجاد شده حتی در کوچکترین بخشها. به طور مثال در گذشته شهر تهران پر از کاجهای سوزنی بود که پایتخت را همیشه سبز نشان میداد اما با مطالعه اندیشمندان به این نتیجه رسیدیم که مردم این شهر باید گذر فصلها را حس کنند و قرمزی برگها در پاییز و بیبرگی درختان در زمستان را ببینند. بنابراین باغ بزرگ تهران ایجاد شد که این نمونه بارزی از یک کار فرهنگی است و نشان میدهد شهر برای شهروندانش است.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه تغییر رفتارهای فرهنگی در شهر تنها بر عهده شهرداری نیست، گفت: نهادهای دیگری چون صدا و سیما، آموزش و پرورش بیش از شهرداری در این حوزه نقش دارند و ما به تناسب وضع ماموریتمان بیش از آنچه باید در این زمینه کار انجام دادهایم.
وی توضیح داد: به طور مثال در کتاب درسی اول کشور آمریکا، به آنها یاد میدهند من فوتبال را دوست دارم. در کانادا آموزش میدهند، من کار میکنم یا در ژاپن میگویند من پدر و مادرم را دوست دارم اما در کشور ما آموزش میدهند بابا آب داد.
معاون شهردار تهران با اشاره به برنامههایی که در خصوص تغییر رفتار ترافیکی شهروندان قرار است اجرایی شود، گفت: بزرگترین پروژه فرهنگی - ترافیکی شهر تهران از انتهای آبان ماه به عنوان خط هدایتگر، زمین پاک، آسمان آبی آغاز به کار میکند و شهروندان میتوانند طی چند ماه تغییر رفتارهای ترافیکی را در مردم مشاهده کنند. همچنین طی سه سال شاهد تغییرات اساسی در برخی از رفتارهای اجتماعی مردم خواهیم بود.