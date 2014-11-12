کری راهی امان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:"جان کری" با هدف گفتگو با "عبدالله دوم" پادشاه اردن به منظور بررسی وقایع اخیر در بیت المقدس و مبارزه با داعش دیدار کند.



بر اساس این گزارش کری که تا سه شنبه در مذاکرات مربوط به برنامه هسته ای ایران در عمان شرکت کرده بود، قرار است قبل از عزیمت به امارات عربی متحده، دو روز نیز در اردن بماند.

این بیانیه افزود :وزیر امورخارجه آمریکا قرار است در مجمع سالانه مقامات جهان درباره مسئله صلح و امنیت حضور یابد.

کری همچنین در نشست های دوجانبه و رایزنی هایی درباره موضوعات گوناگون شرکت خواهد کرد.