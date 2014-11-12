دو مدال برنز سامبو قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره بازیهای ساحلی آسیا صبح امروز چهارشنبه به میزبانی تایلند در پوکت تایلند آغاز شد که در رشته سامبو وحید حسن زاده در وزن 68- کیلو گرم دور نخست برابر نماینده قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. یوسف کریمیان در وزن 82- کیلوگرم حریفانی از کشورهای قرقیزستان و ازبکستان را شکست داد و با رسیدن به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد. وی برای رسیدن به فینال به مصاف حریفی از کشورقزاقستان می رود.

احسان کریمیان نیز در وزن 100- کیلوگرم با شکست حریفانی ازکشورهای ترکمنستان و مغولستان ضمن مسجل کردن مدال برنز خود برای رسیدن به فینال باید با نماینده ای از کشور عراق مصاف دهد. در این رقابتها تیم ملی سامبو کشورمان سه نماینده داشت که دو مدال آن تاکنون مسجل شده است.

چهارمین دوره بازیهای ساحلی آسیایی از روز جمعه 23 آذر ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز خواهد شد ولی رقابتهای برخی رشته ها همچون سامبو و اسکواش دو روز زودتر از برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده است.

در دور گذشته رقابتهای ساحلی کاروان ورزشی کشورمان تنها موفق به کسب دو مدال طلا شده بود.