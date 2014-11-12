حجاب محدودیتی برای بانوان در مسابقات خارج از کشور ایجاد نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسما نیکور شامگاه سه شنبه در حاشیه مسابقات روئینگ قایقرانی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه شناخت چندانی از رشته قایقرانی در آذربایجان شرقی وجود ندارد، افزود: متاسفانه مردم استان با این رشته ورزشی آشنایی کافی ندارند و به علت این امر استعدادیابی در این رشته آغاز شده است.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه به عنوان نخستین داور ایرانی در رشته روئینگ قایقرانی در بازی‌ های آسیایی اینچئون انتخاب شده ام، اظهار داشت: بنده برای نخستین بار است که در تاریخ فدراسیون قایقرانی در رشته روئینگ به‌ عنوان یک داور حضور خواهم داشت و حضور در این مسابقات به‌ عنوان نخستین داور ایرانی در بازی‌های آسیایی در سطح بسیار بالایی و بین بازی‌های آسیایی از اهمیت زیادی برخوردار هستند که می‌ توانیم به این مسابقات لقب المپیک آسیا را بدهیم.

داور بین المللی روئینگ قایقرانی تبریز در خصوص عملکرد تیم ملی قایقرانی در این مسابقات تصریح کرد: در دیگر مسابقات آسیایی هم بانوان ورزشکار ما مدال کسب کرده بودند که خوشبختانه امسال در تمام رشته تعداد مدال‌ ها زیاد بود و رشته قایقرانی کلاً ۹ مدال طلا کسب کرد.

نیک ور ابراز داشت: متاسفانه استان ما در رشته روئینگ بازیکن ملی ‌پوش ندارد، اما در رشته آب ‌های آرام معصومه داناپور از ورزشکاران تیم ملی است که به علت اینکه در رشته آب‌های آرام مسابقات تشکیل نشد داناپور هم نتوانست در مسابقات آسیایی حضور پیدا کند و به همین دلیل آذربایجان شرقی سهمی در مدال‌های تیم ملی قایقرانی نداشت، ولی معصومه داناپور با دو مدال طلا و نقره قهرمان آسیا است و مقام هشتمی جهان در مسابقات مسکو را در کارنامه دارند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانوان ورزشکار ایرانی باحجاب در مسابقات حاضر می ‌شوند، غربی ‌ها بر این باور هستند که این حجاب برای آن‌ها محدودیت ایجاد می کند، اما بانوان ایرانی بارها عنوان کردند که حجاب اسلامی باعث افزایش انگیزه آن‌ها می ‌شود و رشته قایقرانی نوعی از ورزش‌هاست که در آن حجاب هیچ ‌گونه محدودیتی برای ورزشکار ایجاد نمی ‌کند و تاکنون حجاب هیچ‌ محدودیتی برای ما به وجود نیاورده و همیشه بانوان ایرانی با اینکه با حجاب در مسابقات حاضر می ‌شوند همیشه مدال به دست آورده ‌اند و باعث حیرت ورزشکاران سایر کشورها شده‌ اند.

داور بین المللی روئینگ قایقرانی تبریز ادامه داد: هر هفته یکی از مسوولان ما به یکی از مدارس استان رفته و دانش آموزان را با این رشته ورزشی آشنا می ‌کند و افرادی که که استعدادی در این رشته ورزشی دارند، انتخاب می‌شوند.