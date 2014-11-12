انتخاب دبیرکل بعد از چهلم آیت الله مهدوی کنی

به گزارش خبرنگار مهر،جلسه شب گذشته جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی برگزار شد.

پیش از این برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز و مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت از تعیین جایگزین برای آیت الله مهدوی کنی در این جلسه خبر داده بودند.

به گفته یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز در جلسه شب گذشته اعضا تصمیم گرفتند تا اربعین مرحوم آیت الله مهدوی کنی صبر کنند و بعد از آن بحث جانشینی وی مطرح شود.

همچنین آیت الله مجتهدی شبستری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه شب گذشته جامعه بحثی درباره جانشینی آیت الله مهدوی کنی مطرح نشد و این مساله به هفته های آینده موکول شد تا مورد بررسی قرار گیرد.‎