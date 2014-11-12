تیم پاس قوامین کرمانشاه به مصاف پارس جنوبی می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های لیگ برتر ووشو آقایان، روز پنج شنبه 22 آبان برگزار می شود که در یکی از مهمترین دیدارها تیم پاس قوامین کرمانشاه مقابل تیم قدرتمند پارس جنوبی قرار خواهد گرفت.

نماینده کرمانشاه این مسابقات را با قدرت آغاز کرد و موفق شد در هفته نخست با نتیجه 10 بر 2 هیئت آذربایجان شرقی را شکست دهد.

حضور چندین نفر از ملی پوشان در ترکیب تیم پارس جنوبی حساسیت های این دیدار را دو چندان کرده و به نوعی می توان آن را فینال زود هنگام لیگ دانست.

گفتنی است، مسابقات لیگ برتر ووشو آقایان با شرکت 10 تیم و در دو گروه پنج تیمی برگزار می شود.

تیم پاس قوامین کرمانشاه در گروه دوم با تیم های هیات آذربایجان شرقی، پتروشیمی الوند، پارس جنوبی و سپاه میرجاوه سیستان و بلوچستان همگروه شده است.