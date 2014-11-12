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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۳۲

مهر گزارش می دهد/

هفته کتاب فرصتی برای آشتی دانش آموزان با یار مهربان / ۲۰۵ نمایشگاه کتاب در مدارس آبیک برگزار می شود

هفته کتاب فرصتی برای آشتی دانش آموزان با یار مهربان / ۲۰۵ نمایشگاه کتاب در مدارس آبیک برگزار می شود

آبیک- خبرگزاری مهر: هرساله هفته کتاب و کتابخوانی فرصت مناسبی برای توسعه فرهنگ کتابخوانی بین دانش آموزان است و خوشبختانه مسئولان شهرستان آبیک با برگزاری ۲۰۵ نمایشگاه در مدارس، در توسعه این فرهنگ گام بزرگی برداشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه کتاب به عنوان یکی از کهن ترین رسانه ها، رقبای بسیار جدی از جمله شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای، شبکه های اجتماعی و سایتهای اینترنتی، اتاق های گفتگو و بازیهای رایانه ای پیدا کرده اما همچنان به شیوه مکتوب طرفداران بسیاری دارد و برگزاری نمایشگاه کتاب در توسعه فرهنگ کتابخوانی تأثیر زیادی خواهد داشت.

خوشبختانه کتاب و کتابخوانی، هنوز در میان مخاطبان و علاقه مندان به مطالعه و تحقیق جایگاه ویژه خود را دارد و بخشی زیادی از سبد فرهنگی دانش آموزان، قشر فرهیخته و تحصیلکرده جامعه را به خود اختصاص می دهد.

نشریات مکتوب نیز همچنان نفوذ خود را در بین اقشار مختلف جامعه حفظ کرده و توسعه خبرگزاری ها نیز موجب نشده تا  از شمار خوانندگان روزنامه ها کاسته شود بلکه باید گفت که فناوری های جدید به صورت جدی به کمک روش های سنتی آمده و البته تاثیرات خود را بر میزان اطلاعات و آگاهی افراد جوامع گذارده است.

قزوین

از گذشته توسعه کتاب و کتابخوانی در بین دانش آموزان یکی از مهمترین چالشهای جدی مسئولان مربوط بوده و همواره تلاش شده با اتخاذ سیاست ها و راهکارهایی از جمله برپایی نمایشگاه و فراهم کردن محیطی شاد و جذاب، فرهنگ کتابخوانی بیش از پیش در بین دانش آموزان توسعه پیدا کند.

۲۰۵ نمایشگاه کتاب در مدارس آبیک برگزار می شود

معاون پرورشی و تربیت دینی اداره آموزش و پرورش شهرستان آبیک اظهار داشت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در سطح مدارس شهرستان آبیک ۲۰۵ نمایشگاه کتاب برپا می شود که نقش مهمی در توسعه فرهنگ کتابخوانی بین دانش آموزان آبیکی دارد.

این مسئول بیان کرد: از ۲۰۵ نمایشگاه کتاب، ۱۵۱ نمایشگاه در مقطع ابتدایی با هزینه  هجده میلیون و صد و بیست هزار تومان، ۳۴ نمایشگاه در مقطع  متوسطه اول با هزینه پنج میلیون و صد هزار تومان و ۲۰ نمایشگاه در مقطع متوسطه دوم با هزینه سه میلیون و ششصد هزار تومان برپا خواهد شد.

مرادی رحیم آبادی بیان کرد: همانند سال های گذشته دانش آموزان ۳۲ مدرسه در سطح شهر از کتابخانه عمومی شهر آبیک دیدن می کنند و با داشتن یک قطعه عکس در این کتابخانه عضو می شوند.

قزوین

وی تأکید کرد: دانش آموزان بخش بشارات نیز می توانند از کتابخانه نزدیک به شهرها و روستاهای خود مانند محمدیه دیدن کنند  و در این کتابخانه ها به صورت رایگان عضو شوند.

نشست های نقد و بررسی کتاب در آبیک برگزار می شود

محمد علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این اداره در نظر دارد با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب کند.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه بیش از یک هزار عنوان کتاب با موضوعات مختلف قرآنی، ادبی، تاریخی، پزشکی، فرهنگی و ...به مدت ۲۰ روز از شنبه و همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی عرضه می شود.

علیمحمدی یادآور شد: در طول برگزاری نمایشگاه، هدف تنها فروش کتاب نیست؛ و به دنبال جذب مخاطب برای مطالعه هستیم که با برگزاری نشست‌های نقد و بررسی می‌توان به این مهم دست یافت.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبیک  بیان کرد: سعی شده است عمدتا از لحاظ کیفیت و محتوا کتاب‌های خوبی را در نمایشگاه فراهم کنیم؛ این مسول ادامه داد: کتابهای انتخاب شده برای عرضه در نمایشگاه بر اساس راهنمایی مدیر کل اداره فرنگ و ارشاد قزوین و استفاده از  نظرسنجی‌های به عمل آمده در بین دانش اموزان و دانشجویان و عامه مردم، فراهم امده است.

وی عنوان کرد:  نمایشگاه کتاب، یک اتفاق کاملا فرهنگی در حوزه کتاب است؛ رویدادی که می بایست در هرسال به دفعات اتفاق ‌افتد و زمینه برای در دسترس بودن کتب با هزینه کم  جهت رواج و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی فراهم شود.

قزوین

انتشار کتاب به شیوه مکتوب و سنتی آن، همچنان بر حضور و ایفای نقش جدی خود تأکید دارد و دولت ها و سیاست گذاران فرهنگی نباید از این موضوع مهم غافل شوند بلکه باید با انتخاب شیوه ها و اتخاذ سیاست های درست در مسیر ترویج فرهنگ تالیف و انتشار کتاب و کتاب خوانی در جامعه با هدف بالا بردن آگاهی و اطلاعات مردم و سطح فرهنگ جامعه، برای تولید بیشتر علم تلاش وافر کنند.

گزارش از: مصطفی فلاح

کد مطلب 2419552

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