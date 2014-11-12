به گزارش خبرنگار مهر، در حالی ۳۰ درصد از دانش آموزان در خراسان رضوی را مهاجران خارجی تشكیل می دهند كه سرانه آموزشی هر دانش آموز در سال ۵۰۰ دلار است و متاسفانه سرانه ویژه ای مختص آموزش این قشر در نظر گرفته نشده و نیز هزینه ای از این مهاجران برای استفاده از امكانات آموزش و پرورش این استان دریافت نمی شود.

مدیر كل آموزش و پرورش خراسان رضوی، آموزش دانش آموزان اتباع خارجی را وظیفه ای انسانی دانسته و این افراد را سفیران آینده ایران می داند و معتقد است نباید از مهاجران كه اغلب كم درآمد نیز هستند هزینه آموزشی دریافت شود.

این درحالی است كه این مهاجران ۲۵۰۰ كلاس درس را به خود اختصاص می دهند و به نظر می رسد مسئولان كشوری باید به بودجه آموزش خراسان رضوی نیز نگاهی ویژه داشته باشند تا در آینده مردم این استان چوب عدم تدبیر در این رابطه را نیز نخورند.

سرانه تحصیلی هر دانش آموز بالغ بر ۵۰۰ دلار است

مدیركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از حضور ۶۰ هزار دانش آموز مهاجر یا اتباع خارجی در استان خبر داد و به خبرنگار مهر می گوید: از یک میلیون و ۱۹۹هزار و ۴۸۰ دانش آموز خراسان رضوی، ۶۰ هزار دانش آموز مهاجر در مدارس دولتی پذیرش شده اند.

سید جواد حسینی می افزاید: سرانه تحصیلی یک دانش آموز بالغ بر ۵۰۰ دلار است و چهار هزار نیروی انسانی کارآمد لیسانس و بالاتر به این مهاجران خدمات آموزشی ارائه می‌دهند.

وی ادامه می دهد: حدود ۹۰ درصد از مهاجرین را مهاجران افغانی تشكیل می دهند و مابقی از پانزده كشور دیگر از جمله عراق، پاكستان و هند است.

اتباع خارجی سالانه ۲۵۰۰ كلاس درس را به خود اختصاص می دهند

مدیركل آموزش و پروش خراسان رضوی در ارتباط با وضعیت ثبت نام این دانش آموزان در مدارس استان بیان می كند: دانش آموزان مهاجر یا اتباع خارجی سالانه ۲۵۰۰ كلاس درس از ۵۰ هزار كلاس درس را به خود اختصاص می دهند كه این امر باعث افزایش نرم و تراكم كلاس های درس شده است.

وی اضافه كرد: دانش آموزان مهاجر یا اتباع خارجی چنانچه دارای كارت هویت باشند ثبت نام شان در مدارس مشكلی ندارد.

مدیر كل آموزش و پرورش استان در خصوص تامین اعتبارات دانش آموزان غیر ایرانی در استان تصریح می كند: در حال حاضر اعتبار ویژه ای جهت حضور این دانش اموزان در مدارس از سوی دولت به ما داده نشده است و ما از بودجه جاری هزینه های آنها را تامین می كنیم.

خراسان رضوی میزبان ۱۵۰ هزار نفر پناهنده رسمی است

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی نیز در تشریح وضعیت پناهندگان و خراسان رضوی در گفتگو با مهر اظهار کرد: خراسان رضوی۸۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکمنستان و افغانستان دارد که مراوده با این کشورها از طریق چهار مرز رسمی دوغارون، باجگیران، لطف آباد و سرخس انجام می شود.

محمد عجمی تعداد پناهندگان رسمی داخل استان را ۱۵۰ هزار نفر اعلام و می افزاید: از این تعداد ۵۵ هزار نفر دانش آموز و هزار و ۵۰۰ نفر دانشجو هستند و تاکنون برای ۵۰ هزار تبعه خارجی پروانه اشتغال صادر شده است.

مدیر كل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان از حضور ۳۴۰ هزار دانش آموز تبعه خارجی در كشور خبر می دهد و بیان می كند: آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در سال تحصیلی جدید نزدیك به ۶۰ هزار دانش آموز كه بیش از ۹۰ درصد آنان افغان ها هستند را به صورت رایگان در مدارس استان ثبت نام كرده است.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی در ارتباط با فراهم کردن زمینه بازگشت اتباع افغانی به کشور خود، ادامه داد: راهكارهایی كه برای بازگشت این افراد به كشورهایشان درنظر گرفته ایم تشویق به بازگشت داوطلبانه به كشورهایشان بوده است كه در این صورت كمك هایی از سوی اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان داده می شود.

مشاور استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: از جمله اقداماتی كه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان انجام شده، احداث واحدهای مسکونی، راهسازی، مراکز آموزشی و برق رسانی به شهرها و روستاها است.

عجمی ادامه می دهد: چند طرح آمایش به منظور ساماندهی و به روز رسانی اطلاعات پناهندگان در خراسان رضوی اجرا می شود که در حال حاضر طرح آمایش شش در حال اجرا است.

خراسان دومین استان مهاجرپذیر كشور است

وی با اشاره به اینكه استان خراسان رضوی دومین استان مهاجرپذیر در كشور است؛ گفت: بعد از تهران، ‌ خراسان رضوی دومین استان مهاجرپذیر كشور است كه علت آن وجود مرزهای مشترك با كشورهایی چون افغانستان است، حدود ۹۰ درصد این مهاجران در مشهد اسكان دارند كه اكثرا در حاشیه شهر زندگی می كنند.

آموزش مهاجران در خراسان رضوی منتظر نگاه ویژه دولت

حضور دانش آموزان و اتباع خارجی در مدارس استان قطعا مشكلاتی را به همراه دارد و همچنان باری بر ساختار آموزش و پرورش استان است و اگر مسئولین توجه جدی در این زمینه نشان ندهند قطعا تا چند سال آینده خراسان رضوی برای تامین فضای آموزشی و استفاده از نیروی انسانی با مشكل روبرو خواهد شد.

یكی از راه های حل این مسئله بازگشت خانواده های اتباع به كشورهایشان است که با توجه به اینكه در حال حاضر در كشورهایی همچون افغانستان آرامش نسبی بر قرار شده است باید طرح های تشویقی برنامه ریزی شود تا هرچه زودتر این افراد به كشورهای خود برگردند تا بار هر چند اندكی از دوش آموزش و پرورش خراسان رضوی برداشته شود.

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گزارش: فاطمه بیرجندی