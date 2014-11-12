رکورد عجیب "بریانت" در تاریخ NBA

به گزارش خبرگزاری مهر، کوبی بریانت در بازی بامداد امروز چهارشنبه تیم‌های ممفیس گریزلیز و لس آنجلس لیکرز رکورد جدیدی را در تاریخ رقابتهای NBA ثبت کرد. این بازی با حساب 107 بر 102 به سود تیم گریزلیز به پایان رسید تا ششمین باخت فصل لیکرز رقم خورد.

بر اساس گزارش CBS در کوارتر چهارم این بازی کوبی بریانت یک شوت زیبا را روانه سبد حریف کرد که توپ وارد سبد نشد و از دست رفت. این شوت اهمیت زیادی در تاریخ NBA داشت نه برای اینکه جریان بازی را به سود تیم لیکرز تغییر می‌داد بلکه باعت شد بریانت رکورد جدیدی را در شوت‌های از دست رفته در تاریخ NBA به ثبت برساند و از رکورد جان هاولیسک عبور کند.

بریانت که یکی از بهترین بازیکنان تاریخ NBA محسوب می‌شود، رکوردهای زیادی را به نام خود ثبت کرده است اما این رکورد منفی هم در بازی بامداد روز چهارشنبه به نام وی ثبت شد. بدین ترتیب او 13 هزار و 418 شوت را در تاریخ رقابتهای NBA از دست داده است.

کوبی بریانت یکی از نادرترین بازیکنان NBA با حداقل پنج عنوان قهرمانی است. او در رده چهارم برترین گلزنان تاریخ NBA بوده و تلاش می‌کند که از مایکل جردن که در رده سوم قرار دارد عبور کند.