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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۹:۳۱

اعتراض تراکتور به رای کمیته استیناف!

اعتراض تراکتور به رای کمیته استیناف!

باشگاه تراکتورسازی با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال نسبت به رای کمیته استیناف و افزایش جریمه نقدی اعتراض کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دیدار استقلال تهران با تراکتورسازی تبریز بود که حکم کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام شد. بر اساس این حکم، محرومیت تراکتورسازی از یک بازی بدون تماشاگر قطعی شده بود ولی جریمه نقدی از مبلغ 4 میلیون تومان به 20 میلیون تومان افزایش یافت. کمیته استیناف در حکم خود تاکید کرده بود که این حکم قطعی است.

این موضوع اعتراض مسئولان باشگاه تراکتورسازی را در پی داشته است. جمشید نظمی مدیرعامل تراکتورسازی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: ما به محرومیت از بازی خانگی اعتراضی نداریم ولی کمیته استیناف بر اساس کدام قانون جریمه نقدی را افزایش داده است؟ ما به این موضوع اعتراض کردیم و امیدوارم به این اعتراض رسیدگی شود.

کد مطلب 2419560

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