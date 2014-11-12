به گزارش خبرنگار مهر، از روزگاری که کاسبان راه و رسم کاسبی را به خوبی می دانستند و آن را در عمل اجرا می کرده اند خیلی وقت است که گذشته، این روزها مشتری‌ها موظف هستند به محض ورود به یک فروشگاه در اولین نگاه کالای مورد نظر را بخرند در غیر این صورت با بداخلاقی و بی توجهی فروشنده مواجه خواهند شد.

کاسبان انگار این روزها خیلی راه و رسم کاسبی را نمی دانند و انگار یادشان رفته روزگاری نه چندان دور در و دیوار مغازه های کسبه این شهر تابلویی قرار داشت که نوشته بود" حق با مشتری است".

کسبه این روزهای شیراز و بسیاری مناطق دیگر کشور که اغلب جوانانی هستند که از بد روزگار یا از سر تفنن چند روزی را به شغل کاسبی و مغازه داری می گذرانند، اغلب نکات اولیه این حرفه را بلد نیستند و این امر باعث می شود با مشتری و خریداران بی حوصله، توام با بداخلاقی و بدون همکاری برخورد کنند.

پیش از این روزها، کسبه راه و رسم کسب و کار خودشان را به فرزندانشان آموزش می دادند و این باعث می شد در طول زمان وقتی جوان ترها جای پدرانشان را می گرفتند راه و رسم کار را می دانستند، اما اکنون که کسب و کار حرفه خانوادگی نیست باید متولیان امر آموزشهای لازم را ارائه دهند که در شیراز تاکنون طرح و برنامه ای در رابطه با آموزش کسبه تازه وارد یا برگزار نشده یا چندان به صورت ساماندهی شده پیگیری نشده است.

حسام احمدی که خودش را به عنوان یکی از علاقمندان کت و شلوار معرفی می کند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فروشنده ای که با فروش یک دست کت و شلوار مبالغ کلانی سود می برد، نباید بعد از اینکه مشتری چند دست لباس را امتحان کرد، بی محلی کنند تا او مغازه را ترک کند.

مریم حسینی که حتی نسبت به سلام و خوش آمدگویی برخی فروشندگان معترض است، به خبرنگار مهر گفت: بعضی از فروشندگان به زحمت و با تکان دادن سرشان به سلام خریدار جواب می دهند و آنقدر سنگین از صندلی خود بلند می شوند که آدم خجالت می کشد، درخواستی داشته باشد.

فاطمه همتی که به قول خودش از گران فروشی به ستوه آمده از کارشناسان می خواهد به نظارت خود سازماندهی دهند تا دو فروشگاه در یک منطقه جنسی را با قیمت متفاوت نفروشند.

حسین محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شیراز با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ صحیح پاسخگویی فروشندگان به خریداران در جامعه به خبرنگار مهر گفت: این موضوع آنقدر گسترده شده که می توان آن را به مدیران شهری نیز تعمیم داد.

دکتر علیرضا فیلی مراحل شکایت کردن از کاسب کم فروش و بد اخلاق را پیچیده و وقت گیر توصیف کرد و گفت: بسیاری از شاکیان از شکایت خود صرف نظر می کنند تا این اخلاق غیر حرفه ای در اصناف گوناگون دوام یافته و گسترش یابد.

این روانشناس خواستار طرح الگوهایی مناسب از سوی مسئولین شد تا با آموزش اخلاق حرفه ای در فروشندگی، هم خریدار و هم فروشنده نسبت به حق و حقوق یکدیگر آگاهی یابند.

وی با انتقاد از اینکه خریداران در این شهر حق انتخاب ندارند و اجناس مورد نیاز خود را با هر قیمتی تهیه می کنند، افزود: خریداران مورد کم لطفی فروشنده ای قرار می گیرند که حتی در ارائه جنس نیز حق انتخاب مشتری را محدود می داند.

وی آموزش های کنترل خشم، مهارت های اجتماعی، روابط عمومی اصولی و اخلاق مداری را در رفع این مشکل کارساز دانست و بیان کرد: برای تسهیل در کسب نتیجه، موارد باید به صورت قانونی اعمال شود تا فراگیری آن محسوس باشد.

وی افزود: برای دستیابی به وضعیت مطلوب در این خصوص، نخست باید به صورت اجباری با موضوع برخورد و سپس موارد آموزشی را اعمال کرد تا مانند بستن کمربند ایمنی به عنوان یک فرهنگ در جامعه تسری یابد.

دکتر فیلی از مردم شیراز خواست تا با در نظر گرفتن اخلاق فروشنده و مقایسه قیمت ها، اجناس و اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند تا با تحریم فروشنده موجب اصلاح وضعیت شوند.

در این رابطه معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی فارس با یادآوری رسوم پیشینیان در خصوص تربیت کسبه، به خبرنگار مهر گفت: در قدیم کسانی که فعالیت در بازار را به عنوان شغل انتخاب می کرده اند، کتب دینی مرتبط را مطالعه و بعد از آغاز فعالیت به صورت مستمر قبل از شروع روز کاری از منبر روحانیون بهره مند می شدند.

حجت الاسلام شکرالله دانش با بیان اینکه بازاری ها در قدیم به نوعی عالم دینی نیز محسوب می شدند، اضافه کرد: فروشندگان در گذشته به دلیل ارتباط نزدیک با اهالی محله، امین مردم نیز بودند و بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی محله با دخالت آنان برطرف می شد.

وی با انتقاد از کسانی که با اخلاق غیر حرفه ای باعث بدنامی کسبه محترم شده اند، عنوان کرد: با رعایت حلال و حرام و خوش اخلاقی فروشندگان، رونق به بازار کسب و کار باز می گردد.

وی معتقد است بازاری ها و کسبه نباید به افراد نامناسبی که به اشتباه وارد این عرصه شده اند اجازه فعالیت بدهند.

در این رهگذر نایب رئیس اتاق اصناف نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی نمایندگی دانشگاه علمی- کاربردی اصناف خبر داد و بر لزوم ترویج فرهنگ مشتری مداری و شیوه های نوین کسب و کار در جامعه فروشندگان تاکید کرد.

خسرو فروغان که رفتار و کردار فروشندگان شیرازی را با سراسر کشور منطبق می داند و اعتقادی به این موضوع ندارد، افزود: امروزه در همه دنیا ارتباط با مردم و اعتمادسازی توانسته در زمینه مشتری مداری و ایجاد اشتغال موثر باشد.

وی اضافه می کند: آموزش فرهنگی، عمومی و آموزش تخصصی کسبه در اتاق اصناف با جدیت پیگیری می شود تا پروانه کسب به افراد واجد شرایط تعلق گیرد.

مدیر عامل سازمان میادین و مشاغل شهرداری شیراز نیز نسبت به رفتار نامناسب برخی از فروشندگان که داعیه سکونت در شهری فرهنگی را دارند، ابراز تاسف کرد و به خبرنگار مهر گفت: مسئولین مربوط به امور ارتقاء مشتری مداری تاکنون هیچگونه فعالیت ثمر بخشی نداشته اند در صورتیکه نیاز به آموزش های تخصصی کاملا مشهود است.

بهنام جعفری بر لزوم بازشناسی جایگاه فروشندگان به لحاظ فعالیت در شهری فرهنگی تاکید کرد و ادامه داد: تمامی دستگاههای فرهنگی، امنیتی و اجرایی باید در خصوص رفع اشکال وارد عرصه شوند و از عملکرد جزیره ای پرهیز کنند.

وی اضافه کرد: به وضعیت کسبه ای که تحت پوشش سازمان میادین است به صورت پیوسته رسیدگی شده و با برگزاری برنامه های آموزشی از آنها می خواهیم که به عنوان نمایندگان مردم شیراز به اخلاقیات توجه ای ویژه داشته باشند.

جعفری موفقیت در عرصه پرورش کسبه را در گرو همراهی دستگاهها و مشارکت مردم دانست و نسبت به رونق وضعیت اظهار امیدواری کرد.

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گزارش: محمد شبیری