همایش خشونت در خانواده با محوریت خشونت علیه زنان در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز همايش يك روزه خشونت در خانواده با محوریت خشونت علیه زنان با حضور جمعي از مسئولان ادارات و سازمان هاي دولتي و جمعي از بانوان در سنندج آغاز شد و قرار است علاوه بر سخنراني، چندين مقاله نيز ارائه شود.

اين همايش با حضور بانوان عضو انجمن های غیر دولتی و کارشناسان حوزه زنان و با همت کانون وکلای دادگستری و دفتر بانوان و خانواده استانداری کردستان در سنندج برگزار مي شود.

بر اساس اعلام مدير كل دفتر بانوان و خانواده استاندار كردستان در مجموع 30 مقاله به ديربخانه اين همايش ارسال شده كه در نهايت شش مقاله به عنوان برتر انتخاب و معرفي مي شوند.

خشونت جنسی، روانی، جسمی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و خشونت در فضای مجازی از جمله محورهاي اصلي اين همايش يك روزه است كه در آن افراد سخنران در اين بخش ها به ارائه مطالب خود مي پردازند.

در این همایش سه پنل در حوزه های جامعه شناسی با سخنرانی دکتر سحابی، روانشناسی با سخنرانی دکتر امانی و حقوقی با سخنرانی هادی وحید برگزار می شود.

دانشگاه های کردستان و آزاد اسلامی، اداره كل بهزیستی، سازمان های مردم نهاد، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی كردستان، ادارات كل آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و دیگر دستگاه های استان نيز مشاركت دارند.

بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در حاشیه این همایش نمایشگاهی از محصولات فرهنگی مرتبط با محور هماش نیز در معرض دید عموم به نمایش گذاشته شده است.