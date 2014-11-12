کرار جاسم در فهرست تیم ملی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم ملی فوتبال عراق روز سه شنبه اسامی نهایی بازیکنان این تیم را برای مسابقات جام خلیج فارس اعلام کرد که در این فهرست نام کرار جاسم هم دیده می شود.

اسامی تیم ملی فوتبال عراق به این شرح است: جلال حسن، محمد حميد، علي ياسين، سعد عبد الامير، علي عدنان، علي بهجت، سلام شاكر، مصطفى ناظم، احمد ابراهيم، سعد ناطق، مهدي كريم، علي فائز، همام طارق، احمد ياسين، ياسر قاسم، كرار جاسم، سيف سلمان، مهدي كامل، امجد كلف، جستن ميرام، امجد راضي ، حمادي احمد و مروان حسين.

به گزارش مهر، بعد از بازی استقلال با تراکتورسازی این شائبه ایجاد شد که کرار جاسم با دریافت کارت زرد عمدی و سه اخطاره شدن، دربی را به خاطر حضور در جام خلیج فارس و بازی در تیم ملی عراق از دست داده است.