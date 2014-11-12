اطلس سرمازدگی در اردبیل تدوین می شود

رامز نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این اطلس با مشارکت جهاد کشاورزی استان و با هدف مطالعه گونه های مقاوم به سرمازدگی تدوین می شود.

وی روند تهیه این اطلس را مطالعه گونه های مختلف کشت شده ، مشخص کردن مناطق سرمازدگی با نرم افزارGIS و ارائه راهکار برای کشت بهینه هر محصول متناسب با مصارف آبی برشمرد.

به گفته نصیری با توجه به ضرورت کشت گیاهان مقاوم به سرمازدگی در استان تدوین این اطلس اهمیت ویژه داشته و می تواند به عنوان پایه علمی توسعه کشاورزی استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان داشت: تاکید عمده این تحقیق توسعه گونه های بومی است با این وجود در صورتی که کشت محصول غیر بومی فاقد اشکال بوده و حاشیه سود مناسب داشته باشد، از کشت‌آن استقبال خواهد شد.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان تدوین این سند را یکی از پروژه های تحقیقاتی این مجموعه برشمرد و تاکید کرد: بر خلاف تصور برخی مسئولان تحقیق و پژوهش به هدر رفتن هزینه ها نیست.

وی تاکید دارد که حوزه های مختلف از جمله کشاورزی استان نیازمند استفاده از یافته های علمی و به روز است تا بتواند به بهره وری بیشتر دست یابد.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در اجرای پروژه های تحقیقاتی پیشقدم بوده و در عین حال محدودیت های اعتباری دارد، اضافه کرد: بخشی از اعتبارات پژوهشی دستگاه ها می تواند در خصوص اجرای پروژه های تحقیقاتی استفاده شود.

نصیری با اذعان به اینکه جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی این استان دریافت کرده است، اضافه کرد: انتظار می رود مسئولان استانی در پیشبرد پروژه های تحقیقاتی جهاد استان را یاری کنند.

وی افزود: در حال حاضر تحقیقات قابل توجهی در این مجموعه در دست اجرا است که بعد از قطعیت اطلاع رسانی خواهد شد.