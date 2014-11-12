گردهمایی سراسری مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه همايش دو روزه مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور به ميزباني استان كردستان در سنندج آغاز شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در خصوص برگزاري اين گردهمايي دو روزه گفت: در این همایش دو روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت و مديران اين وزارت خانه حضور می یابد.

محمد دره وزمی با اشاره به برنامه هاي اين گردهمائي دو روزه افزود: این گردهمایی با حضور وزیر، معاونان وزیر، رووسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، روزهای 21 و 22 آبان برگزار می شود.

وی به محورهاي اصلي مورد بحث در اين گردهمائي يادآور شد: در این گردهمایی دو روزه علاوه بر بحث های ستادی وزارت خانه، سیاست های جدید حوزه تجارت خارجی و داخلی برای مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور تبیین می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: بازدید از ظرفیت های اقتصادی استان کردستان از جمله مرزهای بانه و مریوان و بازدید از صنایع و معادن استان از برنامه های وزیر و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت در این گردهمایی سراسری است.