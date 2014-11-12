رتبه برتر کشوری در سرشماری عمومی كشاورزی ۹۳ به خراسان شمالی رسید

مژده رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اتمام عملیات سرشماری پیش از مهلت تعیین شده در این استان موجب شد تا این استان در بین سایر استان های کشور به رتبه برتر دست یابد.

وی نخستین سرشماری کشاورزی روستایی را مربوط به ۴۰ سال قبل عنوان کرد و گفت: این سرشماری در سال ۱۳۵۲ انجام شد و سرشماری عمومی کشاورزی امسال، چهارمین سرشماری در سطح کشور محسوب می شد.

رضایی جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به بهره برداران کشاورزی در تمامی نقاط شهری و روستایی را یکی از اهداف سرشماری کشاورزی عنوان کرد و گفت: بهره گیری از این آمار ها می تواند تاثیر بسزایی در برنامه ریزی های توسعه ای استان داشته باشد.

مدير كل دفتر آمار و اطلاعات استانداري، بهره گیری از فن آوری های روز و استفاده از تبلت در این سرشماری را یکی از ویژگی های این سرشماری نسبت به سرشماری های گذشته عنوان کرد و گفت: این امکان علاوه بر افزايش سرعت ثبت اطلاعات، زمینه پردازش روزانه اطلاعات را برای ما فراهم کرد.

رضایی افزود: در سرشماری عمومی کشاورزی امسال ۹۸ هزار و ۳۴ خانوار ساکن و غیر ساکن در تمامی شهرهای استان به جز بجنورد، شیروان، آشخانه و اسفراین مورد سرشماری قرار گرفتند.

وی یاد آور شد: کار بازشماری آمار سرشماری ۹۳ از ۲۸ آبانماه به مدت هشت روز در ۶ شهرستان استان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرشماري عمومي كشاورزي سال ۹۳ از پنجم مهر ماه امسال تا ۱۸ آبان ماه به صورت همزمان با سراسر كشور در خراسان شمالي با حضور ۹۹ آمارگیر برگزار شد.