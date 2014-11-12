نشریات خانوادگی در سبد حمایتی ارشاد/ ایده روزنامه دیواری باید احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بامداد امروز چهارشنبه 21 آبان در برنامه زنده تلویزیونی «زنده باد زندگی» که از شبکه دو سیما و با موضوع خانواده و مطبوعات پخش شد، در سخنانی با اشاره به برپایی بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مصلای تهران تا جمعه هفته جاری گفت: اقدام خوبی که امسال از سوی شورای سیاست گذاری نمایشگاه انجام شد، تقسیم بندی غرفه ها براساس موضوع هر رسانه بود که بر همین اساس یکی از گروه های رسانه ای، گروه مجلات خانوادگی است.

وی با تاکید بر نیاز جامعه مخاطب ایرانی به نشریات حوزه خانواده گفت: یک تلقی وجود دارد مبنی بر اینکه عموم روزنامه ها می توانند خانوادگی هم باشند البته تا حدودی چنین هم هست اما ما به شکل تخصصی نشریات و دست کم روزنامه برای خانواده ها نداریم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اضافه کرد: واقعیت این است که ما با تسامح برخی مجلات را خانوادگی می پنداریم در حالی که بیشتر آنها به حوزه های لوکس می پردازند تا مسائل عمیق مرتبط با کانون خانواده چراکه تنها یکی از کارکردهای رسانه، جنبه سرگرمی است؛ آگاهی بخشی و تاثیرگذاری و مهمتر از آنها مسئولیت اجتماعی از کارکردهای مهم رسانه ها است.

انتظامی همچنین از برپایی بخش نشریات کودک و نوجوان در نمایشگاه امسال مطبوعات با حضور 30 مجله مرتبط با این حوزه سخن گفت و یادآور شد: بسیاری از این نشریات توسط بخش های دولتی و بخش هایی که از بودجه های عمومی استفاده می کنند، چاپ می شوند تا جایی که من می دانم دست اندرکاران این نشریات درصدد هستند که یک انجمنی بین خودشان تشکیل دهند که اگر چنین تشکلی پا بگیرد، می توان از آن برای مباحث کلیدی تر و بنیادی تر مرتبط با کودکان و نوجوانان در نشریات بهره برداری کرد.

وضعیت املا و انشا کودکان و نوجوانان بحرانی است

انتظامی در همین رابطه وضعیت املا و انشا را در رده سنی کودک و نوجوان در نظام آموزشی کشور بحرانی خواند و گفت: خوشبختانه یکی از تدابیر دولت آقای روحانی این بوده که درس انشا را نه به صورت شعاری بلکه به صورت جدی در مسائل زیربنایی آموزشی مدنظر قرار داده است. واقعیت این است که زبان، ادبیات و خط جزو سرمایه های فرهنگی یک کشور است و نباید تحت هیچ عنوان تهدید شوند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین هدف از برپایی بخش نشریات دانشجویی را در نمایشگاه امسال مطبوعات فراهم شدن زمینه ارتباط حرفه ای دست اندرکاران این نشریات با رسانه های با سابقه و حرفه ای و بزرگ عنوان کرد و یادآور شد: ما بحث هایی که سال ها و شاید دهه ها قبل در حوزه روزنامه نگاری و تحت عنوان روزنامه دیواری وجود داشت، باید احیا کنیم و این حوزه ها را جدی تر بگیریم به این ترتیب است که می توانیم سواد رسانه ای مردممان را بالاتر ببریم.

انتظامی از حمایت معاونت مطبوعاتی از نشریاتی که به محتوای خانوادگی براساس باورهای اعتقادی و پیشینه ملی اهمیت می دهند، خبر داد و گفت: ما در سال 93 هفت موضوع را به عنوان اولویت های حمایتی از رسانه ها اعلام کردیم که یکی از آنها موضوع ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی به جای سبک زندگی غربی است. همچنین برای سال بعد موضوع خانواده جزو اولویت ها است و از نشریاتی که به این حوزه بپردازند در زمینه هایی مانند پرداخت یارانه، حمایت خواهد شد.

تکنولوژی های ارتباطی باعث دور شدن مردم از هم شده است

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات اضافه کرد: یکی از اشکالات اساسی تکنولوژی های ارتباطی این است که باعث دور شدن افراد از هم شده اند اگرچه خودشان مبتنی بر شبکه های ارتباطی هستند؛ پیش تر ها زمانی که هنوز تلویزیون ظهور نکرده بود افراد دور هم جمع می شدند و جمعی به شکل بیضی یا دایره را تشکیل می دادند اما با حضور تلویزیون و به گفته منتقدانی مانند نیل پستمن و نوآم چامسکی تلویزیون این دایره را یک نیم دایره که یک نقطه وسط آن است و چیزی شبیه حرف «ن» را تشکیل می دهد، تبدیل کرده است هرچند برخی هم معتقدند به هر حال در زمانی که در تلویزیون یک سریال پخش می شود، افراد خانواده درباره آن سریال با همدیگر صحبت می کنند و این ارتباط کماکان حفظ می شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین گفت: ما اگر در ایده هایمان به دنبال الگوی اسلامی و ایرانی هستیم، باید خانواده را محور قرار دهیم.

وی همچنین گفت: افراد وقتی می خواهند کتابخوان شوند، معمولا با روزنامه خوانی و مجله خوانی شروع می کنند. در عین حال روزنامه به هیچ وجه جای کتاب را نمی گیرد. ما برای علاقه مند کردن مردم به مطالعه نشریات، طرح اشتراک نیم بها را اجرایی کرده ایم که تاکنون 120 مجله و روزنامه به آن پیوسته اند. براساس این طرح مخاطب می تواند مشترک یک نشریه شود و تنها نیمی از بهای آن را پرداخت کند، نیم دیگر را به اضافه هزینه پست، وزارت ارشاد تعهد کرده است.

به گفته انتظامی این طرح موجب خواهد شد که اندک اندک بانک اطلاعاتی نشریات هم با همکاری نشریاتی که به اشتراک گذاشته می شوند، شکل بگیرد.

وی در ادامه از تغییر الگوی مصرف رسانه ای در جهان سخن گفت و با اشاره به کاهش مصرف کاغذ در آمریکای شمالی و اروپای غربی از 11 سال پیش به این طرف گفت: نقش رسانه های بین المللی، رسانه های اجتماعی که شبکه های اجتماعی هم ذیل آنها قرار می گیرند، رسانه های تخصصی و رسانه های محلی رو به افزایش است و این در حالی است که سهم و نقش رسانه های ملی به مرور در حال کاهش است.

سیاست معاونت مطبوعاتی حمایت از رسانه های محلی است

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین از سیاست این معاونت برای حمایت از رسانه های تخصصی و محلی سخن گفت و در ادامه درخصوص وضعیت بررسی تقاضاهای اخذ مجوز نشریات گفت: واقعیت است که ما در حال حاضر در همه استان ها روزنامه داریم اما آمایش سرزمینی صورت نگرفته است که مناطق مختلف کشور از نظر تعداد چاپخانه، تعداد روزنامه خوان و همچنین تعداد روزنامه نگار در چه وضعیتی هستند و در واقع ما با یک توسعه ناموضون روبه رو هستیم.

وی تاکید کرد: لذا زمانی که تقاضای انتشار یک روزنامه در یک استان به هیات نظارت بر مطبوعات می رسد، حتما در هیات این موضوع بررسی می شود که وضعیت آن استان به لحاظ داشتن روزنامه چگونه است و تصمیم گیری براساس چنین بررسی هایی انجام خواهد شد.