وقوع زلزله ۳.۶ ریشتر در طرود شاهرود/ گسل طرود همواره فعال است

احمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وقوع زلزله به بزرگی ۳.۶ درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر در روستای طرود، افزود: این اتفاق در ساعتپنج و 10 دقیقه روی داده است.

وی موقعیت این زمین لرزه را در طول جغرافیایی ۳۵.۴۷ شمالي و ۵۴.۴۵ شرقي اعلام کرد و گفت: این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

به گفته مدیر کل ستاد بحران استانداری سمنان گزارشی از خسارات این زمین‌لرزه‌ مخابره نشده است.

طاهری با یادآوری اینکه گسلهای جنوب شهرستان دامغان و شاهرود همواره در طول سال فعال است و در این مناطق زلزله را شاهد هستیم، گفت: در سال ۱۳۳۲ زلزله ای با شدت ۶.۲ ریشتر در منطقه طرود داشتیم که متاسفانه ۸۰۰ کشته در پی داشته است.

وی همچنین یادآور شد: در سال ۸۹ نیز زلزله ای به بزرگی ۵.۹ درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر اتفاق افتاد که این زمین لرزخ نیز چهار کشته در بر داشته است.