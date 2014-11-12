۹۹۹ فرصت شغلی در بخش کشاورزی جنوب کرمان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مشایخی با ارائه گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: این معاونت با انجام بررسی‎های مختلف در عرصه تولید کشاورزی منطقه، ایجاد بستر مناسب به منظور اصلاح و بهبود الگوی غذایی رایج، برنامه‎ریزی برای تصویب اعتبارات بخش کشاورزی در سطح ملی و استانی و همچنین تدوین و تهیه آمار بخش دام و کشاورزی و برنامه توسعه پایدار بخش کشاورزی فعالیت می‎کند.

وی بیان داشت: این فعالیت‎ها در چارچوب سیاست‎ها و برنامه‎های مصوب برای دستیابی به شاخص‎‎ها و الگوهای توسعه بخش در حوزه زیر پوشش منطقه از طریق واحدهای زیرمجموعه‎ای انجام می‎گیرد.

مشایخی با توجه به هدایت و هماهنگی واحدهای مختلف سازمان در تنظیم بودجه سالانه تصریح کرد: پیگیری‎های لازم برای تصویب و ابلاغ اعتبارات تملک دارایی استانی به مبلغ ۵۰ میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال و ملی به مبلغ ۵۰ هزار میلیون ریال انجام شده است.

معاون برنامه‎ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: همچنین کنترل و نظارت نسبت به هزینه‎کرد اعتبارات بر اساس موافقتنامه‎های مصوب سال ۹۳ انجام می‎شود.

وی افزود: پیگیری و تعیین برآورد خسارت وارده بر کشاورزان به واسطه حوادث غیرمترقبه و انجام هماهنگی برای تأمین منابع مالی جبران آن صورت گرفته است.

مشایخی عنوان کرد: ۱۳۶ پرونده متقاضیان استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۵۰۹ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال بررسی و تصویب شده که در پی آن برای ۹۹۹ نفر اشتغالزایی صورت گرفته است.