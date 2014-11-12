۹۹۹ فرصت شغلی در بخش کشاورزی جنوب کرمان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مشایخی با ارائه گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: این معاونت با انجام بررسیهای مختلف در عرصه تولید کشاورزی منطقه، ایجاد بستر مناسب به منظور اصلاح و بهبود الگوی غذایی رایج، برنامهریزی برای تصویب اعتبارات بخش کشاورزی در سطح ملی و استانی و همچنین تدوین و تهیه آمار بخش دام و کشاورزی و برنامه توسعه پایدار بخش کشاورزی فعالیت میکند.
وی بیان داشت: این فعالیتها در چارچوب سیاستها و برنامههای مصوب برای دستیابی به شاخصها و الگوهای توسعه بخش در حوزه زیر پوشش منطقه از طریق واحدهای زیرمجموعهای انجام میگیرد.
مشایخی با توجه به هدایت و هماهنگی واحدهای مختلف سازمان در تنظیم بودجه سالانه تصریح کرد: پیگیریهای لازم برای تصویب و ابلاغ اعتبارات تملک دارایی استانی به مبلغ ۵۰ میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال و ملی به مبلغ ۵۰ هزار میلیون ریال انجام شده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: همچنین کنترل و نظارت نسبت به هزینهکرد اعتبارات بر اساس موافقتنامههای مصوب سال ۹۳ انجام میشود.
وی افزود: پیگیری و تعیین برآورد خسارت وارده بر کشاورزان به واسطه حوادث غیرمترقبه و انجام هماهنگی برای تأمین منابع مالی جبران آن صورت گرفته است.
مشایخی عنوان کرد: ۱۳۶ پرونده متقاضیان استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۵۰۹ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال بررسی و تصویب شده که در پی آن برای ۹۹۹ نفر اشتغالزایی صورت گرفته است.