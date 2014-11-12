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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۹:۴۲

مشایخی:

۹۹۹ فرصت شغلی در بخش کشاورزی جنوب کرمان ایجاد شد

۹۹۹ فرصت شغلی در بخش کشاورزی جنوب کرمان ایجاد شد

جیرفت - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‎ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: برای ۹۹۹ نفر با استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی اشتغالزایی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مشایخی با ارائه گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: این معاونت با انجام بررسیهای مختلف در عرصه تولید کشاورزی منطقه، ایجاد بستر مناسب به منظور اصلاح و بهبود الگوی غذایی رایج، برنامهریزی برای تصویب اعتبارات بخش کشاورزی در سطح ملی و استانی و همچنین تدوین و تهیه آمار بخش دام و کشاورزی و برنامه توسعه پایدار بخش کشاورزی فعالیت میکند.

وی بیان داشت: این فعالیتها در چارچوب سیاستها و برنامههای مصوب برای دستیابی به شاخص‎‎ها و الگوهای توسعه بخش در حوزه زیر پوشش منطقه از طریق واحدهای زیرمجموعهای انجام میگیرد.

مشایخی با توجه به هدایت و هماهنگی واحدهای مختلف سازمان در تنظیم بودجه سالانه تصریح کرد: پیگیریهای لازم برای تصویب و ابلاغ اعتبارات تملک دارایی استانی به مبلغ ۵۰ میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال و ملی به مبلغ ۵۰ هزار میلیون ریال انجام شده است.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: همچنین کنترل و نظارت نسبت به هزینهکرد اعتبارات بر اساس موافقتنامههای مصوب سال ۹۳ انجام میشود.

وی افزود: پیگیری و تعیین برآورد خسارت وارده بر کشاورزان به واسطه حوادث غیرمترقبه و انجام هماهنگی برای تأمین منابع مالی جبران آن صورت گرفته است.

مشایخی عنوان کرد: ۱۳۶ پرونده متقاضیان استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۵۰۹ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال بررسی و تصویب شده که در پی آن برای ۹۹۹ نفر اشتغالزایی صورت گرفته است.

کد مطلب 2419576

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