سیدالشهدا(ع) مایه آگاهی و رهایی بشریت است

محمد صادق علمی در گفتگو با مهر با بیان این كه افتخار به ایمان و یا هرچیز دیگر این است كه انسان احساس كند با داشتن آن سربلند است، ‌ اظهار داشت: در هرجای دنیا شاید افرادی باشند كه از مسائل ارزشی بدشان بیاید و به هر دلیلی ممكن است كه از حُسن و عمل نیکویی استقبال نكنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ‌با تأكید بر این كه ارزش ها چون با فطرت انسان سر و كار دارند، ‌ضد ارزش نمی شوند، ‌بیان داشت:‌ امور فطری در انسان ها ممكن است كه كمرنگ شود اما از بین نمی روند.

اهداف و اخلاق امام حسین (ع) ریشه در فطرت انسان دارد

علمی تصریح كرد:‌ فردی كه به چیزی افتخار می كند اگر آن امری ارزشمند و فطری باشد این جای افتخار دارد اما ممكن است در جایی آن را نپذیرند.

وی با اشاره به این كه سیدالشهدا (ع) توسط مردم زمان خود مورد پذیرش قرار نگرفت، ‌افزود: امام حسین (ع) در سال ۶۱ هجری به شهادت رسیدند اما ارزش های وجودی ایشان، ‌اهداف، ‌رفتار و اخلاق ایشان چون ریشه در فطرت انسان داشتند در طول تاریخ بشر می درخشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی افزود: امروز می بینیم كه پس از چهارده قرن سیدالشهدا(ع) مانند یك خورشید می تابد و كسانی كه به امام حسین (ع) عشق می ورزند به دلیل این ارزش ها و این ابعاد وجودی ایشان، ‌به عشق خود افتخار می كنند.

وی با تأكید بر این كه ارزش هایی كه در امام حسین (ع) بود فراموش شدنی نیست، ‌ابراز داشت:‌ این ارزش ها انسانی است یعنی برای همه انسان های ارزشمند است چون اموری بوده كه ریشه در فطرت دارند.

تفكر امام حسین برای مسلمانان مایه آزادی و رهایی

علمی تأكید كرد: امروز اگر می بینیم حتی مسیحیانی مانند سلیمان كتانی و یا آنتوان بارا و دیگران درباره سیدالشهدا(ع) كتاب می نویسند و به ایشان عشق می ورزند به خاطر همان بعد انسانی ارزش های وجودی امام حسین(ع) است.

وی با بیان این كه در دنیای امروز اسلام می بینیم كه نام امام حسین (ع) و تفكر ایشان برای مسلمانان مایه آزادی و رهایی از انواع سلطه ها و مایه عزت و اقتدار است، ‌خاطر نشان کرد: اگر ما آن دو جهتی كه پیامیر (ص) را كه در مورد امام حسین(ع) مطرح كردند، ‌مورد توجه قرار دهیم و در آن جهت از ایشان الگو بگیریم، ‌همه نیازهای فردی و اجتماعی ما نه تنها در سطح مسلمانان بلكه در سطح جهانی حل خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد این دو جهت را در هدایت و نجات انسان ها عنوان كرد و افزود: پیامبر (ص) حضرت سیدالشهدا (ع) را چراغ هدایت و كشتی نجات معرفی می كند و در این سخن هیچ قید زمانی و مكانی و افرادی وجود ندارد و این یعنی امام حسین (ع) متعلق به زمان، مكان و افراد خاصی نیست.

امام حسین (ع)؛ آگاهی و رهایی بخش

وی ادامه داد: طبق این سخن، امام حسین(ع) هم مایه آگاهی و هم وسیله رهایی است و نیاز امروز بشر را به طور فردی و اجتماعی برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی مرتفع می كند.

علمی با بیان این كه سخن پیامبر یعنی امام حسین (ع) برای كسانی كه نمی دانند آگاهی بخش است و برای كسانی كه نمی توانند رهایی بخش، ‌تأكید كرد:‌ آیا عشق ورزیدن به چنین امامی افتخار ندارد؟

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گفتگو: اعظم ذوالفقاری