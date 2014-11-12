کشتن زنان در برنامه کاهش جمعیت!

پایگاه خبری «شفقنا» به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: به تازگی برنامه ای رایگان و ملی از طرف وزارت بهداشت و درمان هندوستان به عموم مردم عمدتاً فقیر و روستایی این کشور معرفی شد که طی آن می توانستند زنان خود را عقیم کنند اما حدود 80 زن هندی پس از اولین مراحل عمل جراحی عقیم سازی با بیماری های مختلفی روبرو شدند که در نهایت 8 نفر از آنان جان خود را از دست دادند.

یکی از مقامات درمانی منطقه بیلاسپور در هند به خبرنگاران گفت این زنان با علائمی چون تب و حالت تهوع به بیمارستان مراجعه کرده بودند که متاسفانه هشت نفر از آنان مردند. هم اکنون 64 زن در وضعیت وخیمی به سر می برند. وضعیت در منطقه به حدی بحرانی است که وابستگان زنان کشته شده و بیمار با خشم شدید به بیمارستان محل ریخته و آشوب به پا کرده اند. مقامات بیمارستانی در منطقه می گویند هیچ قصوری در عمل انجام نداده اند اما مردم می گویند یک پزشک و دستیارش خیل عظیم مراجعه کنندگان را تحت عمل جراحی قرار می داده است. کیفیت و کمیت وسایل ایمنی و پزشکی نیز در این بیمارستان بسیار نگران کننده است. هندوستان یک میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت دارد.