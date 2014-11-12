۵۰۰ اثر به جشنواره "بسیج و رسانه" خراسان جنوبی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسمی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همایش بسیج و رسانه به منظور تقویت و توسعه جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای استان، توسعه فرهنگ بسیج و تقدیر و تشکر از رسانه‌های پیشگام در تبلیغ مبانی انقلاب اسلامی و تفکر بسیجی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شعار این همایش بسیج، رسانه و گفتمان ولایت است، افزود: این همایش روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه در سالن همایش‌های امام علی مجمتع فرهنگی غدیر با حضور فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران، مسئولان استانی و کشوری برگزار می‌شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی بیان کرد: فراخوان این همایش از شهریورماه امسال به رسانه‌های استان ارسال شده و تا ۱۵ آبان حدود ۵۰۰ اثر از خبرنگاران رسانه‌های استان به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

سرهنگ قاسمی افزود: آثار خبرنگاران در پنج محور "بسیج، رسانه و مطالبات فرهنگی مقام معظم رهبری"، "بسیج، رسانه و اقتصاد مقاومتی"، "بسیج، رسانه و مقابله با پدیده شوم ماهواره"، "بسیج رسانه و مقابله با اسلام آمریکائی"، "بسیج، رسانه و عقلانیت و محاسبه گری در نظام اسلامی" پذیرفته و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: پس از ارزیابی آثار رسیده، به رسانه‌ای که بیشترین اخبار بسیج در آن درج شده، بهترین خبر، مصاحبه، گزارش، عکس و خبری جوائزی اهدا می‌شود.

همایش بسیج و رسانه استان با حضور روح‌الله مومن‌نسب کارشناس فضای مجازی و معاون فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوین مرکز فضای مجازی بسیج کشور برگزار خواهد شد.