اقتصاد مردمی، راه برون رفت از بحران بیکاری/ به دنبال استخدام دولتی نباشیم

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهکارهای رفع معضل بیکاری در کشور و اشتغالزایی، گفت: نباید برای رفع معضل بیکاری به دنبال استخدام دولتی بود چرا که دیگر دولت ظرفیت استخدام ندارد و ظرفیت‌های دولتی پر شده است.

وی تصریح کرد: حتی اگر انتظار ما استخدام دولتی باشد ظرفیتی دو تا سه رقمی بیشتر وجود نخواهد داشت که رقم بسیار اندکی از بیکاران ما را پوشش می‌دهد.

اقتصاد مردمی، علاوه بر کارآفرینی، رشد اقتصادی را در کشور به دنبال دارد

نماینده مردم کرمانشاه، اقتصاد مردمی را بهترین راهکار برای رفع این معضل دانست و گفت: اگر اقتصاد به دست مردم بیفتد مشکل اشتغال هم قابل حل است و مردم می‌توانند در قالب بخش خصوصی هم خود صاحب کار و ثروت شوند و هم رونق اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.

مصری تاکید کرد: تزریق سرمایه‌ و فعال کردن بخش خصوصی از مهمترین راه‌های خروج از بحران بیکاری است.

وی افزود: باید بخش خصوصی در این زمینه ایجاد یا فعال شود تا شاهد کاهش بیکاران و رشد سرمایه باشیم.

توسعه بخش دولتی راه‌حل برون‌رفت از بحران بیکاری نیست

وی یادآور شد: اگر اقتصاد به دست مردم بیفتد و و دولت پشتیبانی کند، قطعا مسئله اشتغال هم با ایجاد واحدهای تولیدی قابل حل است در غیر اینصورت توسعه دادن بخش دولتی امکان‌پذیر نبوده و حتی اگر امکان آن باشد راه حل خروج از این بحران نیست.