پیروز دالاس ماوریکس با درخشش ستاره آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های دالاس ماوریکس و ساکرامنتو کینگز در ادامه رقابتهای بسکتبال NBA بامداد امروز چهارشنبه در حضور 19 هزار و 663 تماشاگر سالن "امریکن ایرلاینز سنتر" شهر دالاس به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی را دالاس با حساب 106 بر 98 به سود خود پایان داد.

"درک نوویتزکی" ستاره مشهور و آلمانی تیم دالاس در این بازی 23 امتیاز، 7 ریباند و 3 پاس منجر به ا متیاز به نام خود ثبت کرد تا موثرترین بازیکن تیمش در جدال برابر حریف باشد. "رودی گای" و "دمارکوس کازینز" فوروارد و سنتر تیم کینگز در این بازی تلاش زیادی کردند تا مانع شکست تیم خود شوند اما دالاس در شب خوب خود برنده شد.

در سایر بازی‌های امروز نتایج زیر کسب شد:

* تورنتو رپتورز 104 - اورلاندو مجیک 100

* ممفیس گریزلیز 107 - لس آنجلس لیکرز 102

* پورتلند بلیزرز 100 - شارلوت هورنتس 97

* میلواکی باکس 85 - اوکلاهما سیتی ثاندز 78

* گلدن استیت وریرز 100 - سن آنتونیو اسپرز 113