به گزارش خبرنگار مهر، محمود علی رکنی، شامگاه سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان قم که با حضور مدیر ملی کمیته مقابله با پدیده گرد و غبار در تالار امام رضا (ع) استانداری قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: آلودگی هوا از جمله مهمترین آلودگیهای زیست محیطی است و افزایش و گسترش ریزگردها در قم موجب به خطر انداختن سلامتی مردم خواهد شد.
وی ابراز داشت: دولت باید برای حل مشکل گرد و غبار و ریزگردها تدابیر ویژهای بیاندیشد و امروز شاهدیم که دریاچه نمک مشکلاتی را بوجود آورده است که باید برای رفع آن راهکارهای مناسبی در نظر گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم، با بیان اینکه در بخش کشاورزی مصرف آب ۳۵ درصد افزایش یافته است، افزود: آبهای شور دریاچه نمک به سفرههای زیر زمینی در حال نفوذ است که در سالهای اخیر شاهد افزایش ۷۵ درصدی اراضی شور بودیم.
پوشش گیاهی منطقه دریاچه نمک از بین رفته است
وی گفت: در منطقه دریاچه نمک پوشش گیاهی چندانی دیده نمیشود و تقریبا صد درصد آن از بین رفته است و در حال حاضر ۱۷ میلیون مترمکعب از آبهای فرا شور در دشتهای قم استفاده میشود.
رکنی افزود: در تابستان به علت هوای نامناسب و آلوده سه روز وضعیت هشدار، چهار روز وضعیت خطرناک و یک روز تعطیلی عمومی اعلام شد هر چند که شرایط محیط زیستی قم از آنچه که اعلام شد خطرناکتر بوده است.
منطقه دشت مسیله یکی از کانونهای بحرانی استان قم است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم نیز در این جلسه اظهار داشت: وقتی بهره برداری نامناسبی از منابع آبهای زیر زمینی صورت میگیرد، این امر موجب کاهش سطح آبهای زیر زمینی میشود و در نهایت آبهای شور راهی به منابع آبهای شیرین پیدا میکنند.
احمد عفتان با بیان اینکه، منطقه دشت مسیله با ۴۷۰ هکتار یکی از کانونهای بحرانی استان قم است، افزود: جهت از بین بردن بیابانها بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ هکتار نهال کاشته شده و همچنین بیش از ۳۰ هزار و ۴۰۰ هکتار بذرپاشی شده است.
وی همچنین از طرح منشأ یابی گرد و غبار شهر قم به مساحت ۵۱ هزار هکتار خبر داد و گفت: مبارزه با ریزگردهایی که از طریق بیابانهای اطراف وارد قم میشوند نیازمند یکی حمایت ملی است.