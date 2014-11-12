انتشار یک نمونه تخلف از اعطای بورس در دولت دوم اصلاحات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن مسلمی نائینی دراین خصوص با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات افزود: کنکور دکتری در سال 81 برداشته شده بود و انتخاب افراد برای بورس توسط شورای مرکزی بورس انجام می شد، در نمونه حکمی که در سال 84 برای بورس خارج از کشور در دولت هشتم (دولت دوم اصلاحات)صادر شده با وجود اینکه حداکثر سن براساس قانون موجود آن زمان برای بورس خارج 35 سال بود شخص بورس شده متولد سال 1340 بود. یعنی در آن زمان 44 سال داشته و با توجه به قوانین همان دوره این شخص نباید بورس می شده است.

وی اضافه کرد: همچنین بورس وی بورس دول بوده که با پی نوشت مجدد مقام وزارت به بورس عادی تبدیل شده حکمی که برای وی صادر شده به این شرح است:

"مدیرکل محترم امور مجلس – وزارت متبوع

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه شماره 1546/52 مورخ 84.01.04 در خصوص رسیدگی به درخواست ... به اطلاع می رساند علی رغم اتمام مهلت بورس نامبرده در تاریخ 83.04 یکبار به مدت شش ماه و برای بار دوم تا پایان شهریور 84 تمدید گردد و با توجه به شرایط پرونده فرصت داده شد که پذیرش از دانشگاه های ممتاز کشورهای غیرانگلیس زبان ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به توضیح است که با توجه به سن ایشان (متولد 1340)بنا به پی نوشت مقام محترم وزارت پرونده در قالب استفاده از بورس دول برای نامبرده تشکیل گردیده که برابر پی نوشت مجدد مقام محترم وزارت، بورس دول تبدیل به بورس عادی شد. ضمنا با توجه به احراز حد نصاب نمره زبان برای کشور استرالیا و نظر رایزن محترم علمی در استرالیا قابلیت پیگیری برای آن کشور را ندارد و می توانند برای کشورهای غیر انگلیسی زبان اقدام نمایند.