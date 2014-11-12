بررسی کسب و کار در چشم پزشکی با حضور وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مسعود سهيليان اظهار داشت: برنامه هاي كنگره بيست و چهارم از نظر كمي و كيفي نسبت به برنامه هاي كنگره هاي سال هاي گذشته در سطح بالاتري قرار دارد.

وي توضيح داد: برنامه هاي اين كنگره سه روز پيش از افتتاح رسمي كنگره يعني از روز شنبه هشتم آذرماه با برگزاري برنامه هاي آموزشي آغاز مي شود.

سهيليان با بيان اينكه در روز يكشنبه نهم آذرماه نيز يك برنامه آموزشي ديگر برگزار مي شود، در مورد برنامه روز دوشنبه دهم آذرماه اظهار داشت: در اين روز برنامه هاي فوق تخصصي در پنج گروه تخصصي قرنيه، شبكيه، گلوكوم، آكلوپلاستيك و استرابيس با برگزاری 17 برنامه مرتبط با اين گروه ها اجرا مي شود.

وي گفت: بيست و چهارمين دوره كنگره چشم پزشكی ايران، از روز سه شنبه 11 آذرماه به صورت رسمي افتتاح مي شود و طي آن 40 كارگاه و 11 سمپوزيوم برگزار مي شود.

سهيليان افزود: روز پنجشنبه 13 آذرماه علاوه بر برگزاري مراسم اختتاميه كنگره چشم پزشكي، كنگره پرستاري و برنامه مشتركي براي اپتومترها به منظور افزايش سطح علمي آنها نيز برگزار مي شود.

دبير علمي بيست و چهارمين كنگره سالانه چشم پزشكي ايران، در مورد تعداد مقالات ارسال شده به اين كنگره گفت: تعداد 368 مقاله به اين كنگره ارسال شده است كه از اين تعداد 102 مقاله پذيرفته شده كه به صورت سخنراني و تعداد 251 به صورت پوستر ارايه مي شود.

سهيليان افزود: همچنين 20 فيلم از تعداد 70 فيلم ارسال شده به اين كنگره براي شركت در جشنواره فيلم پذيرفته شده است و از حدود 90 عكس ارسال شده نيز تعداد 10 عكس براي ارايه در كنگره پذيرفته شده است.

این فوق تخصص جراحي شبكيه در مورد تعداد مهمانان خارجي شركت كننده در اين كنگره گفت: 30 مهمان خارجي از كشورهايي مانند آمريكا، سوئيس، فرانسه، آلمان، هلند، كويت و امارات كه تعدادي از آنها چشم پزشكان ايراني مقيم خارج از كشور هستند، در اين كنگره حضور خواهند داشت.

سهيليان در مورد برنامه هاي جديد كنگره امسال چشم پزشكي ايران اظهار داشت: يكي از اين برنامه ها "برنامه چشم پزشكان جوان" است كه طي آن چهار برنامه در حوزه هاي تخصصي قرنيه، شبكيه، گلوكوم و آكولو پلاستيك برگزار مي شود.

وی افزود: اين برنامه براي چشم پزشكان تازه فارغ التحصيل شده يا چشم پزشكاني كه در پنج سال اول فعاليت كاري خود قرار دارند، برگزار مي شود.

دبير علمي بيست و چهارمين كنگره چشم پزشكي ايران "برنامه بيزينس ميتينگ" را از ديگر برنامه هاي جديد اين كنگره عنوان كرد و گفت: اين برنامه در روز چهارشنبه 12 آذرماه برگزار مي شود و طي آن مسايل جنبي بيزينسي چشم پزشكي با حضور وزير بهداشت و تعدادي از چشم پزشكاني كه نماينده مجلس هستند يا در بخش هاي ديگر مسئوليت هايي برعهده دارند به بحث و بررسي گذاشته مي شود.

سهيليان ادامه داد: "برنامه آموزش دستياري" ديگر برنامه جديد اين كنگره است كه در روز پنجشنبه 13 آذر ماه با همكاري متخصصان چشم پزشكي داخل و خارج از كشور برگزار مي شود.

وي گفت: در حوزه تخصصي شبكيه نيز يك برنامه آموزشي به نام retinaws با همكاري يكي از چشم پزشكان ايراني مقيم آمريكا به نام دكتر رضايي، سه نفر از چشم پزشكان ايراني و سه نفر از چشم پزشكان مهمان كه يكي از آنها فرانسوي و دو نفر ديگر آمريكايي هستند، اجرا مي شود.

دبير علمي كنگره بيست و چهارم چشم پزشكي ادامه داد: "برنامه يو آي تيس" نيز با حضور دو مهمان خارجي از سوئيس و تركيه و يك متخصص چشم پزشكي ايراني مقيم فرانسه برگزار مي شود.

سهيليان گفت: "برنامه ريسرچ و آموزش تحقيقات و مقاله نويسي" نيز به منظور آموزش روش هاي نوين تحقيق و مقاله نويسي در روز سه شنبه برگزار مي شود.

وي همچنين به برگزاري برنامه اي در زمينه الكترونيكی شدن پرونده هاي بيماران و ارايه آموزش هاي لازم و معاينه تلفني بيماران به عنوان ديگر برنامه هاي جديد اين كنگره اشاره كرد و گفت:

بيمارستان ها و مراكز درماني در سطح دنيا به سمت الكترونيك كردن پرونده هاي بيماران پيش مي روند به همين منظور براي آشنا كردن متخصصان چشم پزشكي و مسوولان و دست اندركاران اين حوزه با اين مقوله، اين برنامه برگزار مي شود.

سهيليان ادامه داد: همچنين استفاده از تلفن براي معاينه بيماران و ارايه توصيه هاي پزشكي و مراقبتي به آنها مدتي است در ايران آغاز شده است اما همه افراد جامعه با آن آشنايي ندارند، بنابراين برنامه اي به منظور افزايش سطح اطلاعات عموم و همچنين چشم پزشكان با اين فناوري در جريان برگزاري كنگره برگزار مي شود.

وي افزود: با استفاده از اين برنامه همچنين متخصصان مي توانند براي ارايه بهترين درمان به بيماران خود با يكديگر مشورت كرده تا علاوه بر تشخيص صحيح بيماري بهترين روش درماني و دارويي را نيز تجويز كنند.

بيست و چهارمين كنگره سالانه چشم پزشكي ايران با حضور جمعي از متخصصان رشته هاي مختلف چشم پزشكي داخل و خارج از كشور از 10 تا 13 آذر ماه 93 در مركز همايش هاي بين المللي رازي برگزار مي شود.