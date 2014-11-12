اخراج ۳۱۰ نیروی متخلف پلیس در ۶ ماه/ تشویق ۳۸۰۰ نفر به دلیل رد رشوه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در همایش ارتقاء سلامت اداری در نیروی انتظامی، با بیان اینکه نظام شایسته سالاری، اصلاح نظام گزینش و استخدام و توسعه مهارت های حرفه ای از راهکارهای مبارزه با فساد سازمانی به شمار می رود، افزود: افزایش آگاهی کارکنان نسبت به پیامدهای اقدام، افزایش بصیرت و اصلاح فرآیندهای مدیریت کیفیت همچنین برخورد مستقیم پلیس با مردم سبب کاهش فساد و جرایم سازمانی می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیروی انتظامی در رابطه با حقوق شهروندی از نمره ۲۵ استاندارد به ۸۵ رسیده و در سال ۸۳ چهار هزار و ۱۱۲ پرونده در رابطه با جرایم و تخلفات سازمانی ثبت شده بود و دو هزار و ۶۰۰ نفر اخراج و معاف از خدمت شده بودند.

به گفته اسماعیلی مقدم، جرایم و تخلفات در نیروی انتظامی نسبت به سال ۸۳ نصف شده در حالیکه تعداد نیروها افزایش یافته و می توان گفت نرخ تخلفات نسبت به آن زمان به یک سوم رسیده است.

رئیس پلیس کشور اظهار داشت: همچنین سال پیش ۲ هزار و ۱۰۰ پرونده جرایم و تخلفات سازمانی در نیروی انتظامی تشکیل و هزار نفر نیز اخراج و معاف از خدمت شدند.

وی با بیان اینکه در نیروی انتظامی، درجه اخراجیان در صبحگاه از آنها پس گرفته می شود، اظهار داشت: در صورتی که محکوم به شلاق یا اعدام باشند که البته محکوم به اعدام نداشته ایم، این اقدام به صورت علنی انجام می شود تا مردم احساس کنند نیروی انتظامی اراده برخورد با مفسدان سازمانی را نیز دارد.

احمدی مقدم اضافه کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری ۳ هزار و ۸۰۰ نفر به دلیل رد رشوه مورد تشویق ناجا قرار گرفتند که مبلغ تشویقی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

فرمانده ناجا افزود: در تعلیمات دینی اساس حرکت، مبارزه با شیطان، تقرب به خدا و خدمت به مردم است و نیروی انتظامی با توجه به این موضوع به صورت شبانه روزی در حال فعالیت و ارائه خدمت به مردم است.

سردار احمدی مقدم، نیروی انتظامی را درگیرترین سازمان با جامعه دانست و گفت: پلیس و دستگاههای امنیتی خواب آسوده را برای مردم فراهم می سازند، البته چنین سازمانی که ابزار مادی، معنوی و حقوقی برای اجرای قانون دارد در معرض آسیب های فراوانی است.

به گفته وی، داشتن قدرت سبب می شود نیروی انتظامی مورد طمع دیگران قرار داشته باشد.

احمدی مقدم با اشاره به اینکه در برخورد با تبهکاران و مجرمان، حمایت مردم، پشتوانه پلیس است، گفت: البته در برخورد با مجرمان همیشه افرادی هستند که ناراضی بوده و ناجا با دو نیروی کشش در جهت مخالف روبرو است به طور نمونه همه افراد در حوزه راهنمایی و رانندگی از ناجا به دلیل ایجاد نظم تقدیر کرده ولی به محض اعمال قانون، جریمه شدگان احساس نارضایتی دارند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه افزود: در رابطه با به کارگیری نیروهای خارجی نیز چنین مسئله ای وجود دارد و بسیاری از مردم معتقدند چه نیازی وجود دارد که با وجود بیکاری در کشور، از نیروهای خارجی استفاده کنیم ولی تولیدکنندگان نظری متفاوت دارند.

وی با بیان اینکه در همه دنیا در بررسی سلامت اداری، پلیس در پایین ترین تراز قرار می گیرد، گفت: طبیعی است که کسی که در پسماند زباله قرار می گیرد بیشتر در معرض آلودگی است تا کسی که در یک عطاری کار می کند.

احمدی مقدم اظهارداشت: کسانی که در دستگاه قضا و نیروی انتظامی فعالیت می کنند بیش از کسانی که در دانشگاه مشغول فعالیتند در معرض فساد هستند و بخشی از این موضوع به جهت ماهیت کار آنهاست.

رئیس پلیس کشور، مبارزه با فساد را مهمترین عامل استمرار حکومت ها عنوان کرد و افزود: کارآمدی و مبارزه با فساد مهمترین توجیه دولت ها برای بقا است و این دو مکمل یکدیگرند.

وی بیان داشت: به خودمان تبریک می گویم چرا که به عنوان پیشگام، سازمان خود را بوته آزمایش قرار داده ایم. شان ناجا ارائه خدمت به مردم است لذا از زاویه دید مردم نمره مناسب دریافت کردن اهمیت دارد.

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه بیشترین کشورها در دنیا از لحاظ مادی بهترین ها در مبارزه با فساد اداری هستند، گفت: اگر مبارزه با فساد در دنیا با دیگر پایی و مراقبت سختگیرانه تعقیب می شود در اسلام از عنصر دیگری نیز همچون تقوا در مبارزه با فساد بهره مندیم.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: در مبارزه با فساد، رفتار شعاری، احساسی، ضربتی، پاسخگو نیست چرا که حالت ارتجاعی فساد سبب شده که اگر مبارزه با فساد مبتنی بر قوانین و نظامات نباشد و در درازمدت پیگیری نشود، به نتیجه نمی رسد.

سردار احمدی مقدم خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد باید مبتنی بر برنامه، عزم و اراده جدی باشد و به عنوان شاکله، فرهنگ سازمانی را تشکیل دهد.

وی گفت: ناجا افتخار دارد در این مسیر گام های بلندی برداشته است. نیروی انتظامی مبارزه علمی و جدی با فساد داشته است.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید انتقادپذیر بود و گوش شنوا داشت، گفت: باید از انتقادها استقبال کرد حتی اگر به جا نبود. البته اگر انتقاد از روی تخریب باشد مسئله متفاوت است. در نیروی انتظامی از پیشنهاد و انتقاد مردم در برون رفت مشکلات استفاده می کنیم.