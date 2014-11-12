جنجال آدامس جویدن اوباما در چین

خبرگزاری اهل بیت (ع) «ابنا» نوشت: «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا چند روز پس ازانتخابات میاندورهای در این کشور که باعث ضربه دیدن حزب او شده بود اکنون در آسیا به سر میبرد و تلاش میکند به مسائل و امور سیاست خارجی بپردازد.
وی در چندین اجلاس شرکت میکند که نخستین مورد آن در چین است و سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام (اپک) نام دارد.
باراک اوباما در این اجلاس مورد انتقاد چینیهایی قرار گرفته است که از آدامس نفرت دارند.
وی در تصاویر تلویزیونی نشان داده میشود که درحال جویدن آدامس نیکوتین است.
وبلاگ نویسهای چینی این آدامس جویدنها را دوست ندارند و رئیس جمهور آمریکا را یک خوانندهٔ «رپ لاابالی» و «علاف» توصیف کردند.
گفتنی است روزنامهٔ تلگراف انگلیس در فوریهٔ ۲۰۱۳ در خبری اعلام کرده بود باراک اوباما سرانجام پس از چنین تلاش ناموفق توانست عادت ۳۰ سالهٔ سیگار کشیدن را کنار بگذارد.
اوباما اکنون به جای سیگار از آدامس نیکوتین استفاده میکند