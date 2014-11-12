به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي وزارت دفاع، سردار حسين دهقان در مراسم توديع و معارفه رئیس سازمان صنایع هوافضا افزود: در دوران مسئوليت سردار فرحي در سازمان هوافضا اقدامات قابل توجهي در حوزه دستاوردهاي دفاعي صورت گرفته است و انشاءالله خداوند متعال اجر و پاداش تلاشهاي صادقانه ايشان و همكارانشان را در بهشت موعود عنايت فرمايد.
وي در ادامه با بيان اينكه سازمان صنایع هوافضا در نظام جمهوري اسلامي ايران از جایگاه کاملا ويژهاي نسبت به همه صنایع دفاعی برخوردار است، اظهار داشت: این هم به دلیل وجود توانمندیهای قابلیتسازی است که میتواند فضای دفاعی ايران را در موضع بازدارندگی دفاعی تأمین کند.
وزير دفاع با بيان اينكه امروز سازمان صنایع هوافضا و دستاوردهاي منحصر بفردش دشمنان نظام جمهوري اسلامي را زمينگير كرده است، تاكيد كرد: دستاوردهاي وزارت دفاع امروز درتمامي جبهه هاي حق در مقابل نظام سلطه قرار دارد.
سردار دهقان با بيان اينكه امروز حساسيتهاي بسياري نسبت به سازمان صنایع هوافضا وجود دارد، تصريح كرد: دشمنان امروز با توجه به قابليتها، توانمنديها و ظرفيتهاي سازمان هوافضا، تمام فعاليتهاي اين سازمان را رصد ميكنند.
وي با بيان اينكه سازمان هوافضاي وزارت دفاع از ناشدنیها عبور كرده است، اضافه كرد: یک امید و انتظار جدی در ايران اسلامي به وجود آمده که این فرآیند بایستی هر روز قویتر از قبل در موضع عمل و اقدام متجلی شود تا انشاءالله بتوانيم در عرصه بينالملل از امنیت ملی، منافع و اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي دفاع كنيم.
سردار دهقان تاكيد كرد: توان انسانی، زیرساختهای صنعتی و فناوریهای توسعه یافته در سازمانها، این سرمایه را ایجاد کرده که با مدیریتهاي شایسته تر بتوانیم گامهای بلندتری رادر ادامه مسیر گذشته برداریم.
وزير دفاع با اشاره به جابجايي صورت گرفته در مديريت عالي سازمان صنايع هوافضا گفت: مهندس مهرداد اخلاقی با توجه به تجارب بسیار ارزنده و خوبی که از پایینترین سطوح تا عالي ترين سطح مديريتي كه درسازمان هوافضا و صنايع تابعه كسب كرده در واقع عضوي از خانواده بزرگ وزارت دفاع و سازمان هوافضاست كه به سمت مدير عامل سازمان صنايع هوافضا منصوب شد تا مسير پيشرفت گذشته را با سرعت و شتاب بيشتري دنبال كند و سردار فرحی را با توجه به نگاه تحولی، رویکرد تعاملی و بهرهمندي وسعت دید مديريتي، به سمت معاون امور صنعتی وزارت دفاع منصوب شد تا از تجارب ايشان در ساير سازمانها و صنايع وزارت دفاع حداكثر بهره برده شود.
وی در خاتمه گفت: اميدواريم سازمان صنایع هوافضا و ساير سازمانهای صنعتی وزارت دفاع بتوانند قابلیتهای خود را با توجه به تدابير و رهنمودهاي حكيمانه فرماندهي معظم كل قوا به نحو شايسته متجلی كرده و اقتدار دفاعی کشور را بیش از پيش ارتقاء دهند.