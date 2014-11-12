نانوایی های اردبیل شناسنامه دار می شوند/خرید اینترنتی آرد از ماه آینده

عباس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در راستای این طرح هر نانوایی یک دفترچه از سوی اتحادیه دریافت کرده و تمامی فعالیت های آن اعم از خرید آرد، پخت نان و سایر موارد را در این دفترچه قید خواهد شد.

وی محاسن این دفترچه را نظم دهی به فعالیت نانوایی ها دانست و افزود: هر بازرسی که به نانوایی مراجعه می کند می تواند با بررسی این دفترچه نسبت به سلامت فعالیت نانوایی اطمینان حاصل کند.

به گفته کریمی بازرسان موظف به بررسی و امضای این دفترچه هستند و بر همین اساس حتی بازرسی از نانوایی ها شکل منظم تری به خود خواهد گرفت.

مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی استان تاکید کرد: طی هفته های آتی اتحادیه دفترچه ذکر شده را در اختیار نانوایان قرار خواهد داد.

وی در ادامه به موضوع خرید اینترنتی آرد از سوی نانوایان اشاره کرد و افزود: به صورت پایلوت این طرح در استان گیلان در دست اجرا است.

وی افزود: با توجه به آمادگی استان اردبیل قول مساعد اجرای آن از آذر ماه به این استان داده شده است و امیدواریم در موعد مقرر اجرا شود.

کریمی با یادآوری تصمیمات کمیته ساماندهی آرد و نان اضافه کرد: در توزیع جدید آرد نانوایی هایی که سهمیه آرد زیادی دارند تعدیل سهمیه خواهند شد.

به گفته مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی استان علاوه بر این نانوایی ها که اقدام به خرید نان خارج از شبکه کرده باشند سهمیه شان قطع شده و به نانوایی مجاور داده خواهد شد.

وی معتقد است اجرای این طرح می تواند تا حدود زیادی در نظم بخشی به توزیع آرد و جلوگیری از تخلفات احتمالی از جمله فروش آرد خارج از شبکه و کم فروشی تاثیرگذار باشد.