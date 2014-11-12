انتشار نامنظم نشریه روزانه نمایشگاه مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، امسال و در نخستین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در دولت یازدهم، انتشار بولتن‌های روزانه نمایشگاه به خود روزنامه‌ها واگذار شد که این موضوع محقق شد اما تنها در دو روز نخست منظم بود و پس از آن دچار بی نظمی شد.

بر اساس این گزارش، ویژه‌نامه روز نخست بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها را روزنامه اقتصادی «جهان صنعت»‌ و روز دوم را هم روزنامه «اعتماد» منتشر کرد.

قرار بود نشریه روز سوم (دو روز پیش) را هم روزنامه جوان، منتشر کند که این وعده محقق شد. نشریه دنیای اقتصاد هم دیروز نشریه روزانه نمایشگاه را چاپ و توزیع کرد.

شماره امروز این نشریه هم که قرار بود امروز توسط روزنامه شرق، چاپ شود، هنوز در نمایشگاه توزیع نشده و مشخص هم نیست که چاپ شده و به نمایشگاه نرسیده یا اصلاً چاپ نشده است؟

مسئولیت انتشار این نشریه در دو روز پایانی هم بر عهده جام جم و ایران است.