فعالیت گمرک بیله سوار ۲۴ ساعته می شود/ هیئت تجاری اردبیل به باکو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: یکی از نتایج و دستاوردهای مهم این سفر احیای گمرک مرز زمینی بیله سوار و شروع دوباره فعالیت و ترانزیت ۲۴ ساعته این مرز است.

وی تاکید کرد: تحقق این مهم بی شک سر منشا تحول و رونق اقتصادی و موجبات حل مشکلات عدیده ای از بازرگانان دو کشور بویژه بازرگانان استانهای شمالغرب کشور خواهد بود.

رئیس اتاق مشترک ایران و جمهوری آذربایجان با بیان اینکه تفاهم نامه ای در زمینه قرار است بین دو کشور امضا شود، افزود: این سفر می تواند به نقطه عطفی در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور به خصوص در مراودات مرزی دو کشور از طریق گمرکات زمینی تبدیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد که در این سفر با امضای پروتکل های همکاری بین دو کشور زمینه های همکاری بیشتر و رفع برخی مشکلات موجود بر سر راه فعالین اقتصادی، سرمایه گذاران و تجار دو کشور فراهم آید.

پیرموذن تسهیل و حل مشکل روادید برای تجار و بازرگانان ایرانی، تامین و تضمین پوشش بیمه ای مناسب و برقراری امکان مراودات بانکی را از خواسته های تجار ایرانی برشمرد و تصریح کرد: با تعامل دو طرف می توان گام های عملی در رفع موانع همکاری دو کشور برداشت.

وی همچنین از ورود هیئت تجاری - اقتصادی اتاق بازرگانی ایران به عنوان اولین گروه همراه رئیس جمهور به باکو خبر داد و یادآور شد: در این هیئت تیم های تخصصی و اقتصادی با محوریت چهار استان اردبیل، آذربایجان شرقی، غربی و گیلان حضور دارند.

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی اردبیل حضور فعلان اقتصادی و تجار ایرانی در سفر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به باکو، نشان از عمق توجه و اراده دو کشور در تعمیق روابط بخصوص در مراودات بازرگانی است.