احداث یک شهرک صنعتی جدید در استان کرمانشاه

شاهپور قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از احداث یک شهرک صنعتی جید در استان خبر داد و گفت: این شهرک در شهرستان مرزی قصر شیرین ایجاد می شود.

وی افزود: در حال حاضر زیر ساخت های این شهرک صنعتی شامل آب، برق و راه دسترسی فراهم شده و به زودی گاز و مخابرات آن نیز تکمیل خواهد شد.

قنبری گفت: مجوزهای لازم جهت واگذاری و استقرار سرمایه گذاران در شهرک صنعتی مذکور صادر شده و شرایط برای استقرار واحدهای صنعتی فراهم است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح را ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون از این مبلغ، ۴ میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل موقعیت منطقه ای و نزدیک بودن به مرزهای پرویز خان و پایانه خسروی این شهرک می تواند به یکی از بهترین شهرک های صنعتی استان تبدیل شود.