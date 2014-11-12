توافق چین و آمریکا برای کاهش گازهای گلخانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی ان ان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست تجاری در پکن از توافق با شی جینپینگ همتای چینی درباره کاهش گازهای گلخانه ای خبر داد و گفت امیدوارم که این توافق کشورهای دیگر را ترغیب به مقابله با تغییرات جهانی کند.

بر اساس این توافق، آمریکا میزان صدور کربن خود را تا سال 2025 به میزان 26 تا 28 درصد کاهش می دهد. چین بزرگترین کشور آلوده کننده در جهان نیز موظف به کاهش صدور گازهای گلخانه ای و افزایش سوخت های غیر فسیلی به میزان 20 درصد تا سال 2030 شد.

توافق چین و آمریکا که 45 درصد از گاز دی اکسید کربن جهان را تولید می کنند، پس از آن حاصل شد که دانشمندان خواستار تلاشهای بیشتر برای محدود شدن روند گرم شدن کره زمین و رسیدن به میزان مورد نظر سازمان ملل متحد قبل از دوره صنعتی شدند.

این توافق درحالیست که میزان تولید گازهای گلخانه ای آمریکا در سال گذشته افزایش یافت، این درحالیست که واشنگتن متعهد به کاهش گازهای گلخانه ای در نشست تغییرات آب و هوایی در سال 2009 شده بود.