دستگیری دو عامل آب پاشی به جای اسید در تهران

خبرگزاری «دانشجو» نوشت: سردار حسین ساجدی نیا از دستگیری دو فرد در جریان آب پاشی در ساعتی پیش خبر داد و گفت: متاسفانه پس از جریان اسیدپاشی های اخیر اصفهان، موضوع آب پاشی در تهران مطرح شد که در این خصوص تاکنون دو مورد گزارش شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: یکی از این موارد در همان ابتدای اتفاقات اسیدپاشی های اصفهان بود اما مورد دیگری در ساعتی پیش رخ داد که طی این موضوع دو نفر دستگیر شدند و قطعا با آنان سخت برخورد خواهد شد.

وی افزود: اگر موضوع آبپاشی ها یک شوخی تلقی می شود، اما پلیس با آنان جدی برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص شایعه اسیدپاشی در تهران خاطر نشان کرد: ما در این مدت که اتفاقات اسیدپاشی در اصفهان رخ داده به هیچ عنوان اسیدپاشی در تهران نداشته ایم و شایعه در این خصوص را تکذیب می کنم.