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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۵

فتح الهی:

تعامل سيستم بانکی و صنعت لازمه پيشرفت کشور است

تعامل سيستم بانکی و صنعت لازمه پيشرفت کشور است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل شعب بانک مهر اقتصاد استان هرمزگان گفت: فولاد هرمزگان از لحاظ ایجاد اشتغال و ايجاد و توسعه صنعتی، اقتصادی و علمی، سهم و جایگاه‌ ویژه‌ای در کشور دارد و بدون شک تعامل سيستم بانکی و صنعت لازمه پيشرفت کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا فتح الهی، در حاشیه بازدید از مجتمع تولید فولاد هرمزگان، فولادهرمزگان را از مشتريان خوش‌نام در سيستم بانکي دانست که با دارابودن گردش مالي بسيار، اشتغال ۳ هزارنفر و توليد يک ميليون و ۵۰۰ هزار تن تختال نقش مهمی در صنعت کشور ایفاء می کند.

وي افزود: صنایع در عرصه اقتصاد کشور از اهمیت ویژه ای برخوردارند چرا که تلاش کشور برای رهایی از اقتصاد نفتی تنها زمانی محقق می شود که صنایع سبک و سنگین در کشور به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست یابند و به این ترتیب موقعیت های شغلی جدید و رونق اقتصاد حاصل شود.

مدیرکل شعب بانک مهر اقتصاد استان هرمزگان بيان داشت: در این راستا نیازمند تامین سرمایه و حمایت بانک ها از فعالیت صنعت هستیم و حقیقت این است که علی رغم تلاش های صورت گرفته در این عرصه هنوز راه طولانی تا دستیابی به افق های مورد نظر در پیش داریم و در این مسیر نیازمند حمایت ها خود صنايع و مسئولان هستیم.

مديرعامل شرکت فولادهرمزگان نيز گفت: سيستم بانکي می‌توانند با اعطای تسهيلات و اعتبارات، سبب تشویق  و توسعه صادرات، افزایش تولیدات داخل، توسعه صنعتی و در نتيجه توسعه تجارت داخلی و حمل و نقل و سهولت در واردات را فراهم کند.

مرتضي آقاجاني نقش بانک‌ها در جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و به کار انداختن آنها در خطوط تولید بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی سهم بسزایی داشته باشد.

وي با اشاره به روند رشد سريع فولادهرمزگان، آن را نتيجه يک برنامه ريزي دقيق و تلاش و خودباوري نيروي انساني جوان عنوان کرد.

وي خواستار اعطاي تسهيلات ارزان قيمت براي اجراي طرحهاي توسعه اين شرکت شد.

کد مطلب 2419606

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