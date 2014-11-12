ساماندهی آجرنوشته های شوش دوباره شروع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید ارفعی زبان شناس و یگانه متخصص زبان های اکدی و ایلامی با اعلام این خبر افزود: سامان دهی آجرنوشته های شوش از سال 1382 شروع و تا سال 1387 ادامه داشت که به علت بی میلی مدیران وقت متوقف شد.

وی با اشاره به سامان دهی 2500 آجرنوشته در آن زمان خاطرنشان ساخت که در این سامان دهی مشخص می شود که متن کتیبه مربوط به چه موضوعی و کدام دوره پادشاهی است.

وی هدف دوره جدید حضورش در شوش را ساماندهی 2700 آجرنوشته باقیمانده اعلام کرد و افزود: این آجر نوشته ها همه به خط میخی و به زبان های سوری، اکدی، عیلامی و فارسی باستان است.

به گفته این زبان شناس برجسته در بررسی آجرنوشته ها زبان آنها و ارتباطشان به پرستشگاه های مختلف مشخص می شود.

ارفعی افزود:برای این آجرنوشته ها اطلاعات شناسه ای کامل تهیه می شود.

اودرهمین حال خاطرنشان ساخت که 2700 آجرنوشته ای که قبلا ساماندهی شده اند هرکدام دارای متن جداگانه ای نیستند و ممکن است 100 عدد دارای یک متن باشند که تکثیر شده است.

به گفته ارفعی برخی از آجرنوشته های ترجمه شده مربوط به پرستشگاه اختصاصی خانواده سلطنتی " شوتروکیی ها" است که تا حدود 1185 سال قبل از میلاد به مدت 85 سال حکومت می کردند.

ارفعی همچنین خاطرنشان ساخت که براساس این آجرنوشته ها مردمان آن زمان برای هرخدا یک پرستشگاه می ساختند و برای طول عمر خود آن راوقف می کردند.