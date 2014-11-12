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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۱

سردار سلامی در جمع هادیان سیاسی:

ایران منطقه ای امروز در حال تبدیل به ایران جهانی است

ایران منطقه ای امروز در حال تبدیل به ایران جهانی است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ایران منطقه‌ای امروز در حال تبدیل شدن به ایران جهانی است، گفت: دشمن می‌خواست از راه دور اوضاع منطقه ما را دچار چالش نماید.

 

 



به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهارمین همایش مسئولان و هادیان سیاسی نیروهای مسلح، گفت: امروز انقلاب اسلامی ایران در موقعیتی استثنایی، نصرت‌یافته، غالب، مقتدر و عزیز در محیط منطقه‌ای و جهانی قرار دارد.

وی در ادامه افزود: با اتفاقات مهمی که در سالیان اخیر روی داده، موازنه قدرت به‌ نفع جمهوری اسلامی تغییر یافته است. 

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنانش، گفت: دشمن می‌خواست با تحریم اقتصادی، جامعه ایران را فلج کند، با انزوای سیاسی نفوذ منطقه‌ای ما را کاهش دهد و با فتنه‌های داخلی، انرژی‌های جامعه و نظام را از میان ببرد؛ اما انقلاب اسلامی ایران با نیت‌خوانی استراتژیک، دشمن را وادار به شکست کرد. 

سردار سلامی تأکید کرد: امروز ایران منطقه‌ای در حال تبدیل شدن به ایران جهانی است. 

وی تأکید کرد: دشمن می‌خواست از راه دور و با ریموت کنترل، اوضاع منطقه ما را دچار چالش نماید؛ اما استراتژی‌های ایران، دشمن را در منطقه دسترس ما قرار داد و دشمن وقتی وارد منطقه عملیاتی ما شد، نقاط ضعف‌هایش بیشتر آشکار شد. 

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در پایان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با ایجاد تنوع و گسترش در موضوعات مختلف، باعث شد دامنه استراتژی‌های عملیاتی دشمن محدود شود و امروز شاهدیم که اگرچه دشمن، فیزیک قدرت زیادی دارد؛ اما امکان استفاده از آن را ندارد. 

کد مطلب 2419608

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