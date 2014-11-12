ایران منطقه ای امروز در حال تبدیل به ایران جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهارمین همایش مسئولان و هادیان سیاسی نیروهای مسلح، گفت: امروز انقلاب اسلامی ایران در موقعیتی استثنایی، نصرتیافته، غالب، مقتدر و عزیز در محیط منطقهای و جهانی قرار دارد.
وی در ادامه افزود: با اتفاقات مهمی که در سالیان اخیر روی داده، موازنه قدرت به نفع جمهوری اسلامی تغییر یافته است.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنانش، گفت: دشمن میخواست با تحریم اقتصادی، جامعه ایران را فلج کند، با انزوای سیاسی نفوذ منطقهای ما را کاهش دهد و با فتنههای داخلی، انرژیهای جامعه و نظام را از میان ببرد؛ اما انقلاب اسلامی ایران با نیتخوانی استراتژیک، دشمن را وادار به شکست کرد.
سردار سلامی تأکید کرد: امروز ایران منطقهای در حال تبدیل شدن به ایران جهانی است.
وی تأکید کرد: دشمن میخواست از راه دور و با ریموت کنترل، اوضاع منطقه ما را دچار چالش نماید؛ اما استراتژیهای ایران، دشمن را در منطقه دسترس ما قرار داد و دشمن وقتی وارد منطقه عملیاتی ما شد، نقاط ضعفهایش بیشتر آشکار شد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در پایان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با ایجاد تنوع و گسترش در موضوعات مختلف، باعث شد دامنه استراتژیهای عملیاتی دشمن محدود شود و امروز شاهدیم که اگرچه دشمن، فیزیک قدرت زیادی دارد؛ اما امکان استفاده از آن را ندارد.