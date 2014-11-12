نخستین کارگاه پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کارگاه مدیریت پیشگیری از جرایم با حضور جمع کثیری از خواهران مبلغه در مکتب نرجس زاهدان با هدف آشنایی مبلغان با راهکارها و چگونگی پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد.

سرپرست دفتر مطالعات و برنامه ریزی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان در این کارگاه یک روزه آموزه های دینی را یکی از عوامل موثر و کارآمد در پیشگیری از وقوع جرائم عنوان کرد و افزود: با تاسی از آموزه های دینی و فرهنگی می توان در کاهش میزان ارتکاب به جرائم و گناه به این مهم دست یافت.

علی اصغر کهن سال با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم یکی از معاونت های بسیار مهم در قوه قضائیه به شمار می آید افزود: باور ما بر این است برای اینکه از جرم یا آسیبی پیشگیری شود باید اعتقاد به پیشگیری از جرم را در باورمان ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه قوه قضائیه پیشگیری از جرم است ادامه داد: نباید فراموش کرد که پیشگیری امری فرا قوه ای و فرا حاکمیتی است و همکاری و مشارکت همگانی را می طلبد.

کهن سال در امر پیشگیری سه سطح را مهم دانست و افزود: سطح نخست ناظر بر پیشگیری از انگیزه یا اندیشه شکل گیری از جرم یا گناه، سطح دوم ناظر بر جلوگیری از انجام به فعل رسیدن اندیشه مجرمانه و سطح سوم را ناظر بر مباحث حقوقی و پیشگیری از تکرار جرم عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این کارگاه یک روزه که با حضور خواهران مبلغ برگزار شد دکتر شیرازی عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان آسیب های اصلی جامعه همچون سوء مصرف مواد مخدر و راهکارهای پیشگیری از آن را برای شرکت کنندگان تشریح کرد.