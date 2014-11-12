مدیر عامل جدید شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که به همین منظور روز چهارشنبه در تالار اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان و با حضور مسئولان محلی برگزار شد طی حکمی حسین علی سارانی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت شهرک های صنعتی سیستان وبلوچستان معرفی و منصوب شد.

شایان ذکر است در این مراسم همچنین از محمد یعقوبی مدیر اسبق شرکت شهرک های صنعتی استان به دلیل زحمات وی در طول دوران ۲۵ ساله خود در این سمت در استان تقدیر و قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یعقوبی از ۲۴ آبان سال ۱۳۶۸ تا ۲۱ ابان ماه سال جاری به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان به مدت ۲۵ سال مشغول به خدمت بود.